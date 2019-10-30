Секс-скандал в Раде: в сеть попали новые фото переписки

Секс-скандал в Раде (Коллаж РБК-Украина)

В сеть попали фото переписок Яременко с другими девушками

В Верховной Раде Украины разгорелся настоящий секс-скандал – народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко во время заседания переписывался с девушкой, с которой договаривался об оказании интимных услуг. Переписка попала в фотообъективы журналистов и стала достоянием общественности.

Позже Богдан Яременко попытался оправдаться и заявил, что искусственно создал провокацию, так как знал, что за народными депутатами наблюдают журналисты. Однако еще через несколько часов он удалил пост о провокации и написал другой – в котором извинился.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Богдан Яременко.

Скриншот поста

Кроме того, в сеть попали новые фотографии переписки народного депутата с девушкой, которая оказывает интимные услуги. Их опубликовали на странице издания "Буквы" в социальной сети Facebook.

Переписка Богдана Еременко в Раде (Фото: facebook.com/bykvu)

"Тут народный избранник "фабрикует переписку" с 18 (20) – летней девушкой, у которой интересуется, "сколько ей нужно денег в месяц", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике", - сказано в сообщении.