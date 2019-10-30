Секс-скандал у Раді: у мережу потрапили нові фото листування

Секс-скандал у Раді (Колаж РБК-Україна)

У мережу потрапили фото листувань Яременко з іншими дівчатами

У Верховній Раді України розгорівся справжній секс-скандал – народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Яременко під час засідання листувався з дівчиною, з якою домовлявся про надання інтимних послуг. Листування потрапило в фотооб'єктиви журналістів і стала надбанням громадськості.

Пізніше Богдан Яременко спробував виправдатися і заявив, що штучно створив провокацію, так як знав, що за народними депутатами спостерігають журналісти. Однак ще через кілька годин він видалив пост про провокації і написав інший – в якому вибачився.

"Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Богдан Яременко.

Скріншот посту

Крім того, в мережу потрапили нові фотографії листування народного депутата з дівчиною, яка надає інтимні послуги. Їх опублікували на сторінці видання "Букви" в соціальній мережі Facebook.

Листування Богдана Єременко в Раді (Фото: facebook.com/bykvu)

"Тут народний обранець "фабрикує листування" з 18 (20) – річною дівчиною, у якої цікавиться, "скільки їй потрібно грошей в місяць", а інший дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці", - сказано в повідомленні.