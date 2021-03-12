Секретный поселок под Киевом: для кого он построен и как выглядит (фото)

Как появился секретный поселок Водогон

Строительство населенного пункта связано с появлением водопровода в Киеве. В начале XX века в столице использовали скважины, но в 1930-х годах решили сделать забор воды из Днепра и построить водопроводную станцию. Ее разместили на севере от Киева, а для работников станции начали строить небольшой городок неподалеку. В 1950-х годах поселок начали застраивать новыми домами, где стали жить работники Днепровской водопроводной станции. Поселок получил название ДВС, но в народе его быстро переименовали в Водогон. Также его называли Днепроводхоз.

Во время основной застройки была проложена центральная улица – Днепроводская. Потом появилось еще четыре улицы. Поселок вышел небольшим, но учитывая стратегическое значение – секретным. А это сильно повлияло на жизнь населенного пункта.

Почему Водогон был секретным

Во времена СССР о расположении станции информация не разглашалась. Объект имел определенный уровень секретности, который распространялся на сам поселок и всех сотрудников станции. На старых картах Водогон долго не указывался и знали о существовании поселка немногие.

Случайно попасть в поселок было сложно, а с Киевом он не соединен даже сегодня. Прописаться на территории Водогона могли только сотрудники станции, а позднее – сотрудники Киевской ГЭС. Официально он находился в составе Киева и имел статус квартала, но от города он был отрезан, а местные жители оттуда выезжали редко.

Все улицы города и оформление домов имеют соответствующую тематику.

Как живет Водогон сейчас

Сейчас поселок сильно видоизменился. Ограничения в прописке отменили, местность стала более известной. В 2001 году тут открыли первую церковь – Георгия Победоносца. Ее отстраивали несколько лет. Часть домов была достроена еще в 1970-х годах, но недавно стали появляться и новые дома.

Добраться до Водогона по-прежнему сложно. Если ехать по Богатырской улице в сторону шоссе Р69, то нужно свернуть на улицу Днепроводскую. Она находится в противоположной стороне от реки. До самой станции и берега можно добраться только самостоятельно. Маршрутки в поселок не ездят, но есть два автобуса, которые курсируют от метро Героев Днепра.

Как выглядит секретный поселок Водогон под Киевом