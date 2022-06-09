Эти секретные приемы заставят мужчину ценить вас еще больше: это точно сработает!

Каждая встреча радостная и веселая

Если ваши свидания будут приятными, веселыми и теплыми, то женщина становится для мужчины незаменимым человеком. Чем веселее ему и легче было во время предыдущей встречи, тем больше ему будет хотеться увидеться снова. Или даже находится с вами рядом постоянно. Хорошее настроение и взаимопонимание - залог крепких отношений.

Не бойтесь проводить время на его "территории"

Оказывается, если женщина чаще бывает у мужчины дома и этот период связан с чем-то приятным и веселым, мужчина начинает быстро скучать по женщине, когда ее рядом нет.

Чем больше вы будете проводить с ним время на его территории, тем сильнее ему будет не хватать вашего присутствия, тем острее он будет ваше отсутствие ощущать. Пространство начнет ему напоминать о вас и казаться пустым без вашего присутствия.

Будьте для него опорой

Эмоциональную близость в отношениях заменить невозможно и когда она появляется, это очень сильно сближает партнеров. Если ваш партнер чувствует себя в безопасности рядом с вами, он начинает открываться и рассказывать самое сокровенное. И так вы станете незаменимым человеком в его жизни.

Каждый раз, когда ему нужен будет совет или поддержка, он будет думать о вас - о вашей реакции, поведении и словах.

Предлагайте ему проводить время с друзьями

До отношений у каждого из вас существовал свой круг общения, и мужчинам нужно проводить время в компании друзей точно также, как и вам - с подругами. Поэтому предлагайте своему партнеру провести время с друзьями - в большинстве случаев мужчина этому обрадуется.

Тем более, что чаще всего это воспринимается как забота о его эмоциональном состоянии, уважительное отношение к личным границам и настоящей дружбе. А потом добавится и чувство благодарности, которое он будет подсознательно испытывать к вам за прекрасный вечер.

И это будет подстегивать мужчину скучать за вами, так как он будет ценить ваше отношение к нему.