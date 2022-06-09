Ці секретні прийоми змусять чоловіка цінувати вас ще більше: це точно спрацює!

Кожна зустріч радісна і весела

Якщо ваші побачення будуть приємними, веселими та теплими, то жінка стає для чоловіка незамінною людиною. Чим веселіше йому і легше було під час попередньої зустрічі, тим більше йому буде хотітися побачитися знову. Або навіть знаходиться з вами поруч постійно. Гарний настрій і взаєморозуміння - запорука міцних стосунків.

Не бійтеся проводити час на його "території"

Виявляється, якщо жінка частіше буває у чоловіка вдома і цей період пов'язаний з чимось приємним і веселим, чоловік починає швидко сумувати за жінкою, коли її поруч немає.

Чим більше ви будете проводити з ним час на його території, тим сильніше йому буде не вистачати вашої присутності, тим гостріше він буде вашу відсутність відчувати. Простір почне йому нагадувати про вас і здаватися порожнім без вашої присутності.

Будьте для нього опорою

Емоційну близькість у відносинах замінити неможливо і коли вона з'являється, це дуже сильно зближує партнерів. Якщо ваш партнер відчуває себе в безпеці поруч з вами, він починає відкриватися і розповідати найпотаємніше. І так ви станете незамінною людиною в його житті.

Кожен раз, коли йому потрібен буде рада або підтримка, він буде думати про вас - про вашу реакцію, поведінку та слова.

Пропонуйте йому проводити час з друзями

До стосунків у кожного з вас існувало своє коло спілкування, і чоловікам потрібно проводити час в компанії друзів точно також, як і вам - з подругами. Тому пропонуйте своєму партнерові провести час з друзями - в більшості випадків чоловік цьому зрадіє.

Тим більше, що найчастіше це сприймається як турбота про його емоційний стан, шанобливе ставлення до особистих кордонів і справжню дружбу. А потім додасться і почуття подяки, яке він буде підсвідомо відчувати до вас за прекрасний вечір.

І це буде підстьобувати чоловіка сумувати за вами, через те, що він буде цінувати ваше ставлення до нього.