Секретний інгредієнт, який покращить стан домашніх рослин взимку

Багато рослин часто перебувають у стані спокою протягом зимових місяців, тобто їх не потрібно підгодовувати або поливати так багато як влітку. Однак експерти переконані, що кава може зміцнити здоров'я кімнатних рослин.

Про це пишуть на сайті Express.

Як кава допоможе рослинам

Насамперед кавовий розчин містить багато корисних для рослин речовин. Серед них азот, калій, кальцій і магній. Більшість рослин отримають користь від додаткового збільшення рівня поживних речовин, які може забезпечити кавова гуща.

Вона також може використовуватися як природний пестицид, щоб захистити від слимаків та інших шкідників.

Розведена кава продовжуватиме працювати як ефективне та органічне добриво для кімнатної рослини. Власники можуть використовувати каву різними способами, включаючи посипання кавовою гущею на ґрунт, а також вливання розведеної кави в землю.

Однак професіонали кажуть, що найкращі результати можна отримати, якщо нанести його тонким шаром на ґрунт, переконавшись, що він не торкається стебла рослини.

Кава стане прекрасним добривом для більшості рослин (фото: Freepik)

Як часто поливати вазони кавою

Будьте обережні, щоб не перегодувати свою рослину кавою, незалежно від зовнішнього вигляду. Додавайте каву лише раз на тиждень - цього буде цілком достатньо. Кава може бути природно кислою, тому надмірне годування рослини нею може мати негативний ефект.

Досвідчені садівники можуть додавати каву в добриво, змішуючи її з азотом, яєчною шкаралупою, зеленими відходами тощо. Тоді ефект для рослини буде вдвічі підсиленим.

Кава особливо корисна взимку, тому що може проникати в ґрунт під час низьких температур, тоді як інші продукти можуть замерзнути в холодних снігових умовах.

Для яких рослин підійде добриво

Кімнатні рослини, які буде корисно поливати розведеною кавою:

сансев'єрія трисмугова

нефрит

мирна лілія

різдвяний кактус

потос

Вуличні рослини, які теж не відмовилися б від такого добрива: