Секретный ингредиент, улучшающий состояние домашних растений зимой

Многие растения часто находятся в покое в течение зимних месяцев, то есть их не нужно подкармливать или поливать так много как летом. Однако эксперты убеждены, что кофе может укрепить здоровье комнатных растений.

Об этом пишут на сайте Express.

Как кофе поможет растениям

В первую очередь кофейный раствор содержит много полезных для растений веществ. Среди них азот, калий, кальций и магний. Большинство растений извлекут пользу из дополнительного увеличения уровня питательных веществ, которые может обеспечить кофейная гуща.

Она также может использоваться в качестве природного пестицида, чтобы защитить от улиток и других вредителей.

Разведенный кофе будет продолжать работать как эффективное и органическое удобрение для комнатного растения. Владельцы могут использовать кофе разными способами, включая посыпание кофейной гущей на почву, а также вливание разведенного кофе в землю.

Однако профессионалы говорят, что лучшие результаты можно получить, если нанести его тонким слоем на почву, убедившись, что он не прикасается к стеблю растения.

Кофе станет прекрасным удобрением для большинства растений (фото: Freepik)

Как часто поливать вазоны кофе

Будьте осторожны, чтобы не перекормить свое растение кофе, вне зависимости от внешнего вида. Добавляйте кофе только раз в неделю - этого будет вполне достаточно. Кофе может быть естественно кислым, поэтому чрезмерное кормление растения им может иметь отрицательный эффект.

Опытные садоводы могут добавлять кофе в удобрение, смешивая его с азотом, яичной скорлупой, зелеными отходами и т.п. Тогда эффект для растения будет вдвое усилен.

Кофе особенно полезен зимой, потому что может проникать в почву при низких температурах, тогда как другие продукты могут замерзнуть в холодных снежных условиях.

Для каких растений подойдет удобрение

Комнатные растения, которые будет полезно поливать разбавленным кофе:

сансевьерия трехполосная

нефрит

мирная лилия

рождественский кактус

потос

Уличные растения, которые тоже не отказались бы от такого удобрения: