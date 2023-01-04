Порошенко з волонтерами готує на фронт нову партію побутових кунгів

Волонтери ГО "Справа громад" разом з Фондом Порошенка готують сім нових мобільних побутових комплексів для військових, які передадуть на фронт.

Про це повідомив Юрій Бірюков у Facebook .

"Одночасно в роботі зараз 7 банно-пральних кунгів. Їх дуже чекають, це в звичайному житті неможливо пояснити, як їх чекають", - наголосив волонтер.

За його словами, вже кілька таких комплексів працюють на фронті. Перший Порошенко привіз 25-й повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Це - унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", - розповів Порошенко.