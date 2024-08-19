Секретний інгредієнт. Які дива сеча створить з вашим городом

Усі ми полюбляємо натуральні добрива. А що може бути натуральнішим за людську сечу? Вона багата на поживні речовини для різних городніх рослин і фруктових дерев, включаючи азот, який синтезує амінокислоти, ферменти, білки і хлорофіл. Чи можна її ефективно використовувати як добриво?
РБК-Україна (проект Styler) розібралося у питанні, наскільки виправдуване використання сечі на городі.
Швеція нещодавно проводила масштабну програму "вторинного" використання сечі.
Серед отриманих даних було встановлено, що сеча є "повним добривом" для сільського господарства, а також знижує вплив стічних вод, покращує рециркуляцію трьох основних поживних речовин, і при належній обробці гігієнічні ризики стають незначними.
Природа адаптувалася до використання сечі протягом багатьох століть, ще до того, як люди навчилися землеробству. Відходи тварин містять поживні речовини, які необхідні рослинам, а рослини, своєю чергою, повертають нам ті поживні речовини, які потрібні нам.
Свіжа сеча занадто шкідлива для рослин, тому її збирають у закриту місткість та чекають приблизно добу.
Чиста, концентрована сеча може спалити ваші рослини; перед застосуванням її потрібно розбавити водою.
Зазвичай ефективне розбавлення становить 1 частина сечі на 10 частин води. Рекомендується не перевищувати співвідношення 1:10, хоча згорання поживних речовин з сечею трапляється рідко, запах може бути неприємним, і солі швидко накопичуються при вищих концентраціях.
Полив молодих рослин слід починати з розведення 1:20-1:30, поступово підвищуючи концентрацію. Як і зазвичай, не удобрюйте проростаючу розсаду.
Використання сечі може відлякати шкідників. Якщо вони відчують запах людської сечі, то не підходитимуть до ваших врожаїв.
Сеча також допомагає знищити бур'яни. У нерозбавленому стані людська сеча настільки насичена і сконцентрована азотом, що може швидко і легко спалити ці небажані трави.
А ще людська сеча може допомогти вилікувати рослини від грибкових заражень. Для цього потрібно розвести сечу водою на 50% і за допомогою пляшки з розпилювачем розпорошити її на уражені ділянки рослин.
Плюси:
Мінуси
Раніше ми вже писали, чим небезпечні хімічні добрива та які ризики вони несуть ґрунту, рослин та людям.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Farmers' Almanac, Gardener's Path, Fair Planet.