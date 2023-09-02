Секретні служби розкрили кодові імена президентів США

У всьому світі російського президента Путіна називають "бункерним дідом" або "кровожерливим карликом". З Януковича до повномасштабного вторгнення сміялися, називаючи його "легітимний". Але це все народні клички тиранів.
А чи знали ви, що президенти США, наприклад, мають офіційні кодові імена, які їм надають представники секретних служб?
Які "позивні" мали (і мають) американські лідери - читайте далі у матеріалі Styler.
“Бути президентом Сполучених Штатів значить мати певні бонуси. Ви - лідер вільного світу, ви можете жити в Білому домі й літати приватним літаком. Ви також отримуєте кодове ім'я від секретної служби. І так само члени вашої родини", - пише редактор Encyclopaedia Britannica Емі Тікканен у статті “Secret Service Code Names of 11 U.S. Presidents".
Він наводить ці секретні імена колишніх і нинішнього президента США.
Кодове ім’я Джона Кеннеді було вдалим, враховуючи, що його адміністрацію часто порівнювали з Камелотом - легендарним лицарським замком короля Артура, лицарем якого був Ланселот.
Ніксон мав одне з найбільш іронічних кодових імен у світлі його спроб приховати те, що стало Вотергейтським скандалом.
Прізвисько 38-го президента США також просякнуте іронією, оскільки він закрив (іншим словом “запаролив") двері для будь-якої можливості кримінального переслідування проти свого попередника Ніксона, надавши йому “повне, безкоштовне та абсолютне помилування”.
Секретне ім’я Картера відображало його глибоку релігійну віру. Тривалий час він був прихожанином баптистської церкви, і навіть під час президентства він продовжував викладати в недільній школі.
Кодове ім’я Рейгана, можливо, було відсилкою до численних вестернів, у яких він знімався до того, як став політиком.
На жаль, невідомо, чому Джорджа Буша-старшого назвали на честь найбільшого представника родини собачих.
У Білла Клінтона також було “тваринне" прізвисько. Дехто припускає, що кодове ім'я пов'язане з його зв'язком з бойскаутами, а Eagle Scout - найвищий ранг у цій організації - такий собі відповідник для того, хто займає найвищу посаду в країні.
Кодове президентське ім’я Джорджа Буша було компліментарним. Цікаво, що ім’я маленького Джорджа у час, коли президентом був його батько, було менш улесливим. Майбутнього президента ЦРУшники називали "Стакан". Кажуть, що нібито через його любов до вечірок.
Подейкують, що Барак Обама сам вибрав це прізвисько зі списку кодових імен, які починалися з літери "Р". Інших даних про секретне ім’я 44-го президента США немає.
Ще до свого президентства Трамп заявив, що його кодове ім’я буде “Скромний". Однак секретна служба вибрала інше прізвисько для глави Білого дому, яке виявилося трохи менш скромним...
Кодове ім’я нинішнього президента США лишилося тим самим, що використовувалося, коли він був віце-президентом. Це відсилка до його ірландського походження.
Раніше ми писали про те, що Зеленський відповів, чи піде на другий термін, якщо будуть вибори.
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