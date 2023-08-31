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Трамп не визнає себе винним у втручанні у вибори в Джорджії, - Reuters

США, Четвер 31 серпня 2023 18:31
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Трамп не визнає себе винним у втручанні у вибори в Джорджії, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від офіційного пред'явлення звинувачень і не визнав себе винним у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на матеріали суду, що були подані у четвер, повідомило, що колишній президент Штатів так і не визнав своє втручання у підрив виборів у штаті Джорджія.

Судові справи проти Трампа

Наразі Трампу висунуто 91 кримінальне звинувачення за трьома справами. Його звинувачують у виплаті 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриві виборів у 2020 році та у неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив посаду.

Нагадаємо, що 24 серпня Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися. Йому висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку зі спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році.

В результаті Трампа заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. Тоді він став першим президентом Штатів, якому зробили тюремне фото.

Трамп зміг вийти з тюрми, адже погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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