Секретные службы раскрыли кодовые имена президентов США

Кодовые имена президентов США

"Быть президентом Соединенных Штатов значит иметь определенные бонусы. Вы - лидер свободного мира, вы можете жить в Белом доме и летать по частному самолету. Вы также получаете кодовое имя от секретной службы. И так же члены вашей семьи", - пишет редактор Encyclopaedia Britannica Эми Тикканен в статье "Secret Service Code Names of 11 US Presidents".

Он приводит эти секретные имена бывших и нынешнего президента США.

Джон Кеннеди - "Лансер"

Кодовое имя Джона Кеннеди было удачным, учитывая, что его администрацию часто сравнивали с Камелотом - легендарным рыцарским замком короля Артура, рыцарем которого был Ланселот.

Ричард Никсон - "Прожектор"

Никсон имел одно из самых ироничных кодовых имен в свете его попыток скрыть то, что стало Вотергейтским скандалом.

Джеральд Форд - "Пароль"

Прозвище 38-го президента США также пропитана иронией, поскольку он закрыл (другим словом "запаролил") дверь для любой возможности уголовного преследования против своего предшественника Никсона, предоставив ему "полное, бесплатное и абсолютное помилование".

Джимми Картер - "Дьякон"

Секретное имя Картера отражало его глубокую религиозную веру. Долгое время он был прихожанином баптистской церкви, и даже во время президентства он продолжал преподавать в воскресной школе.

Рональд Рейган - "Сыромятная кожа" (англ. Rawhide)

Кодовое имя Рейгана, возможно, было отсылкой к многочисленным вестернам, в которых он снимался до того, как стал политиком.

Джорджа Буш-старший - "Лесной волк" (англ. Timberwolf)

К сожалению, неизвестно почему Джорджа Буша-старшего назвали в честь крупнейшего представителя семьи собачьих.

Билл Клинтон - "Орел"

У Билла Клинтона также было "животное" прозвище. Некоторые предполагают, что кодовое имя связано с его связью с бойскаутами, а Eagle Scout - самый высокий ранг в этой организации - некий аналог для того, кто занимает высшую должность в стране.

Джордж Буш - "Первооткрыватель"

Кодовое президентское имя Джорджа Буша было комплиментарным. Интересно, что имя маленького Джорджа в то время, когда президентом был его отец, было менее льстивым. Будущего президента ЦРУшники называли "Стакан". Говорят, что якобы из-за его любви к вечеринкам.

Барак Обама - "Ренегат"

Говорят, что Барак Обама сам выбрал это прозвище из списка кодовых имен, начинавшихся с буквы "Р". Других данных о секретном имени 44 президента США нет.

Дональд Трамп - "Магнат"

Еще до своего президентства Трамп заявил, что его кодовое имя будет "Скромный". Однако секретная служба выбрала другое прозвище для главы Белого дома, которое оказалось чуть менее скромным...

Джо Байден - "Келтик" (англ. Celtic)

Кодовое имя нынешнего президента США осталось тем же, что использовалось, когда он был вице-президентом. Это отсылка к его ирландскому происхождению.