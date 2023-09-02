Секретні служби розкрили кодові імена президентів США

А чи знали ви, що президенти США, наприклад, мають офіційні кодові імена, які їм надають представники секретних служб?

У всьому світі російського президента Путіна називають "бункерним дідом" або "кровожерливим карликом". З Януковича до повномасштабного вторгнення сміялися, називаючи його "легітимний". Але це все народні клички тиранів.

Які "позивні" мали (і мають) американські лідери - читайте далі у матеріалі Styler.

Кодові імена президентів США

“Бути президентом Сполучених Штатів значить мати певні бонуси. Ви - лідер вільного світу, ви можете жити в Білому домі й літати приватним літаком. Ви також отримуєте кодове ім'я від секретної служби. І так само члени вашої родини", - пише редактор Encyclopaedia Britannica Емі Тікканен у статті “Secret Service Code Names of 11 U.S. Presidents".

Він наводить ці секретні імена колишніх і нинішнього президента США.

Джон Кеннеді - "Лансер"

Кодове ім’я Джона Кеннеді було вдалим, враховуючи, що його адміністрацію часто порівнювали з Камелотом - легендарним лицарським замком короля Артура, лицарем якого був Ланселот.

Річард Ніксон - "Прожектор"

Ніксон мав одне з найбільш іронічних кодових імен у світлі його спроб приховати те, що стало Вотергейтським скандалом.

Джеральд Форд - "Пароль"

Прізвисько 38-го президента США також просякнуте іронією, оскільки він закрив (іншим словом “запаролив") двері для будь-якої можливості кримінального переслідування проти свого попередника Ніксона, надавши йому “повне, безкоштовне та абсолютне помилування”.

Джиммі Картер - "Диякон"

Секретне ім’я Картера відображало його глибоку релігійну віру. Тривалий час він був прихожанином баптистської церкви, і навіть під час президентства він продовжував викладати в недільній школі.

Рональд Рейган - "Сиром'ятна шкіра" (англ. Rawhide)

Кодове ім’я Рейгана, можливо, було відсилкою до численних вестернів, у яких він знімався до того, як став політиком.

Джорджа Буш-старший - "Лісовий вовк" (англ. Timberwolf)

На жаль, невідомо, чому Джорджа Буша-старшого назвали на честь найбільшого представника родини собачих.

Білл Клінтон - "Орел"

У Білла Клінтона також було “тваринне" прізвисько. Дехто припускає, що кодове ім'я пов'язане з його зв'язком з бойскаутами, а Eagle Scout - найвищий ранг у цій організації - такий собі відповідник для того, хто займає найвищу посаду в країні.

Джордж Буш - "Першовідкривач"

Кодове президентське ім’я Джорджа Буша було компліментарним. Цікаво, що ім’я маленького Джорджа у час, коли президентом був його батько, було менш улесливим. Майбутнього президента ЦРУшники називали "Стакан". Кажуть, що нібито через його любов до вечірок.

Барак Обама - "Ренегат"

Подейкують, що Барак Обама сам вибрав це прізвисько зі списку кодових імен, які починалися з літери "Р". Інших даних про секретне ім’я 44-го президента США немає.

Дональд Трамп - "Магнат"

Ще до свого президентства Трамп заявив, що його кодове ім’я буде “Скромний". Однак секретна служба вибрала інше прізвисько для глави Білого дому, яке виявилося трохи менш скромним...

Джо Байден - "Келтік" (англ. Celtic)

Кодове ім’я нинішнього президента США лишилося тим самим, що використовувалося, коли він був віце-президентом. Це відсилка до його ірландського походження.