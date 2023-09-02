Секретные службы раскрыли кодовые имена президентов США

Знали ли вы, что президенты США, например, имеют официальные кодовые имена, которые им дают представители секретных служб?

Во всем мире российского президента Путина называют "бункерным дедом" или "кровожадным карликом". Над Януковичем до полномасштабного вторжения смеялись, называя его "легитимный". Но это все народные клички тиранов.

Какие "позывные" имели (и имеют) американские лидеры - читайте дальше в материале Styler.

Кодовые имена президентов США

"Быть президентом Соединенных Штатов значит иметь определенные бонусы. Вы - лидер свободного мира, вы можете жить в Белом доме и летать по частному самолету. Вы также получаете кодовое имя от секретной службы. И так же члены вашей семьи", - пишет редактор Encyclopaedia Britannica Эми Тикканен в статье "Secret Service Code Names of 11 US Presidents".

Он приводит эти секретные имена бывших и нынешнего президента США.

Джон Кеннеди - "Лансер"

Кодовое имя Джона Кеннеди было удачным, учитывая, что его администрацию часто сравнивали с Камелотом - легендарным рыцарским замком короля Артура, рыцарем которого был Ланселот.

Ричард Никсон - "Прожектор"

Никсон имел одно из самых ироничных кодовых имен в свете его попыток скрыть то, что стало Вотергейтским скандалом.

Джеральд Форд - "Пароль"

Прозвище 38-го президента США также пропитана иронией, поскольку он закрыл (другим словом "запаролил") дверь для любой возможности уголовного преследования против своего предшественника Никсона, предоставив ему "полное, бесплатное и абсолютное помилование".

Джимми Картер - "Дьякон"

Секретное имя Картера отражало его глубокую религиозную веру. Долгое время он был прихожанином баптистской церкви, и даже во время президентства он продолжал преподавать в воскресной школе.

Рональд Рейган - "Сыромятная кожа" (англ. Rawhide)

Кодовое имя Рейгана, возможно, было отсылкой к многочисленным вестернам, в которых он снимался до того, как стал политиком.

Джорджа Буш-старший - "Лесной волк" (англ. Timberwolf)

К сожалению, неизвестно почему Джорджа Буша-старшего назвали в честь крупнейшего представителя семьи собачьих.

Билл Клинтон - "Орел"

У Билла Клинтона также было "животное" прозвище. Некоторые предполагают, что кодовое имя связано с его связью с бойскаутами, а Eagle Scout - самый высокий ранг в этой организации - некий аналог для того, кто занимает высшую должность в стране.

Джордж Буш - "Первооткрыватель"

Кодовое президентское имя Джорджа Буша было комплиментарным. Интересно, что имя маленького Джорджа в то время, когда президентом был его отец, было менее льстивым. Будущего президента ЦРУшники называли "Стакан". Говорят, что якобы из-за его любви к вечеринкам.

Барак Обама - "Ренегат"

Говорят, что Барак Обама сам выбрал это прозвище из списка кодовых имен, начинавшихся с буквы "Р". Других данных о секретном имени 44 президента США нет.

Дональд Трамп - "Магнат"

Еще до своего президентства Трамп заявил, что его кодовое имя будет "Скромный". Однако секретная служба выбрала другое прозвище для главы Белого дома, которое оказалось чуть менее скромным...

Джо Байден - "Келтик" (англ. Celtic)

Кодовое имя нынешнего президента США осталось тем же, что использовалось, когда он был вице-президентом. Это отсылка к его ирландскому происхождению.