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"Секретная" синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели

Киев, Понедельник 04 сентября 2023 15:26
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"Секретная" синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели Усадьба Шелюжко в Киеве спрятался среди высоток (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Максим Олейников

На улицах столицы "скрыты" многие памятные здания, история которых впечатляет. Часто даже коренные киевляне не знают тайн таких домов, а по банальной невнимательности могут их даже не замечать.

Об одном из таких зданий пишет киевский историк Максим Олейников в Facebook.

Усадьба Шелюжко - модерное здание с элементами классицизма и готики

Практически в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов, 45 А расположен флигель, возведенный в начале ХХ ст. Сейчас это сооружение непросто увидеть, потому что он "прячется" во дворах. Лучше всего "секретный" дом виден с крыш стоящих перед усадьбой гаражей.

"Когда-то эта улица называлась Львовской, потом - Троцкого, потом - Артема, сейчас - Сечевых Стрельцов. Изменилась не только название, но и нумерация. В конце XIX - начале ХХ века под номером 37 была усадьба, которую в 1906 году приобрел сахарный миллионер и землевладелец Андрей Иванович Шелюжко", - пишет историк.

Эта усадьба была известна в старом Киеве, но со временем от нее остался только флигель. Его архитектурный стиль определяют как модерн, хотя на фасаде есть несколько элементов и классицизма - колонны с капителями и пилястрами, и готики - небольшие башенки, увенчанные шатром, так называемые пенакли.

&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли виделиФлигель построили в 1910 году (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Первый в Украине рыбопитомник

Однако интересно это здание не только с архитектурной стороны - в этом доме создали первый в тогдашней Российской империи рыбопитомник. Его основал сын владельца усадьбы Лев Андреевич Шелюжко, который был биологом по образованию. Питомник стал едва ли не самым большим в Европе.

"Это было и коммерческое предприятие, и одновременно научное - 256 аквариумов и бассейнов для разведения экзотических видов тропических рыб и растений. В то время Лев не только занимался коммерцией, но и сделал первые описания биологии рыб, написал рекомендации по аквариумистике, критические статьи по научным вопросам работ по ихтиологии. Также стал заведующим секцией аквариумов киевского отделения Общества любителей растений и аквариумов", - отмечает историк.

Некоторые виды рыб там впервые размножались в искусственных условиях. Лев тоже интересовался насекомыми, даже собрал их коллекцию. До 1917 года она составляла почти 200 тыс. экспонатов.

"Коллекция была признана в научной среде настолько ценной, что с началом Первой мировой войны, опасаясь приближения фронта, ее эвакуировали в Ростов. А в 1916 году вернули в Киев. Она занимала при перевозке два железнодорожных вагона. За перевозку платил владелец коллекции", - добавляет Олейников.

&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели

Лев Шелюжко в нач. 1910 годов (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Позже усадьбу и рыборазводную Шелюжко национализировали и передали в собственность Всеукраинской академии наук. Но из-за нехватки топлива зимой все рыбы и растения погибли.

"Единственным утешением Льва Шелюжко стала его коллекция бабочек. Отстраненность от политики и полное посвящение науке, вероятно, сохранила тогда сыну миллионера жизнь", - говорит историк.

В 1930 году Шелюжко предложил Зоологическому музею ВУАН передать свою коллекцию бесплатно при условии, если ему предоставят пожизненную штатную должность хранителя коллекции с окладом старшего зоолога музея, но не менее 200 рублей в месяц.

Также он требовал, чтобы коллекции предоставили статус самостоятельного подразделения с гарантией ее неделимости, выделили для нее значительное помещение, изготовили дополнительные шкафы, нанять лаборанта-препаратора и закупили оборудование и литературу для дальнейших исследований.

"Также Шелюжко требовал выкупить у него энтомологические шкафы, которые он оценил в 15 тыс. рублей, тогда как вся коллекция передавалась бесплатно и оценивалась в 200 тыс. рублей. Однако такие условия из-за финансовых затруднений Зоомузея были неприемлемыми", - объясняет Олейников.

Несмотря на это, Лев и дальше работал научным сотрудником Зоологического музея ВУАН. Позже он начал ездить в экспедиции для пополнения фондов, покупал для музея частные коллекции.

В 1930-е годы рыборазводные здания передали Украинскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства.

Именем ученого назвали 2 вида рыб и 8 видов бабочек

В 1936 году Лев получил звание доцента. Его именем назвали 2 вида рыб и 8 видов бабочек. Ученый снова предложил бесплатно передать свою коллекцию с соблюдением условий, которые он ранее выдвигал. В этот раз Зоологический музей ВУАН согласился.

Во время оккупации Киева немцами в сентябре 1941 года эвакуировать музей не удалось. Сотрудники тоже остались в городе и продолжали работать в музее.

"Перед наступлением советских войск осенью 1943 года самые ценные энтомологические коллекции музея, прежде всего коллекция бабочек Шелюжко, была отправлена как трофей в Германию. Сам Шелюжко также уехал с немецким руководством Музея и Института зоологии. Некоторое время он работал в университете Кенигсберге", - говорит историк.

Перевозке коллекции в Германию помешали советские войска. Они перекрыли путь вагонам, оккупанты их оставили. Потом их нашел советский офицер и коллекцию переправили в Москву. Только в 1946 году случайно ее нашел известный энтомолог В. Совинский и передал в Киев, где она хранится до сих пор в Зоологическом музее Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

Сам же Шелюжко остался в Германии. С 1946 по 1961 год работал научным сотрудником Зоологической государственной коллекции Баварии. Но упорядочивал собрание музея вплоть до своей смерти 22 августа 1969 года.

&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели

Лев Шелюжко после Второй мировой войны остался жить и работать в Германии (фото: Википедия)

В 1952 году он принимал участие в экспедиции в Африку, откуда привез пополнение коллекции чешуекрылых и рыб. Лев являлся автором научных работ по энтомологии, зоологии и биологии в немецких, английских и французских научных журналах.

"В 1950-х годах в здании рыбопитомника снова стали разводить экзотических рыб, которые продавали в единственном тогда зоомагазине. В дальнейшем в этом доме находились разные по названиям и подчинениям, но почти одинаковые по тематике своей деятельности учреждения и организации, так или иначе причастные к рыбному хозяйству", - говорит Олейников.

Сейчас там находится Государственное агентство рыбного хозяйства Украины. На домовой табличке указано, что здесь находилась первая отечественная рыборазводная, но имя Шелюжко не упоминается.

&quot;Секретная&quot; синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли виделиТаблички на флигеле усадьбы Льва Шелюжко (фото: Википедия)

Ранее мы писали о том, что в Киеве уничтожают одно из эпохальных сооружений, которое имеет статус памятника XIX века.

Смотрите также раритетные фото Киева, сделанные более 100 лет назад.

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