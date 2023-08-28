У Києві нівечать памʼятку архітектури ХІХ століття - одну з найвідоміших епохальних споруд (фото)

У центрі Києва підприємці намагаються незаконно звести двоповерхову надбудову на памʼятці архітектури та містобудування ХІХ століття. Активісти уже звернулися у відповідні органи, аби зупинити будівельні роботи.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов у Facebook .

Що відомо про незаконну надбудову

Незаконну надбудову зводять на будинку купчині Клавдії Дроннікової, що на вул. Сагайдачного, 35. Він був споруджений у 70-х роках ХІХ ст.

"Будівля є характерним зразком купецького будинку, що відображає характер епохи. Споруда двоповерхова з крамницями та вітринами на першому поверсі. Другий поверх - житловий. Цікавим також є те, що з моменту своєї побудови і до реквізиції радянською владою - садиба належала різним представникам однієї сімʼї", - пояснює активіст.

За його словами, горішні приміщення будівлі зареєстровані на Оксану Усенко. Зараз на них зводять надбудову. Втім, невідомо, чи власниця про це знає.

"На двоповерховій пам'ятці зводять ще додаткові 2 поверхи у двір. У звʼязку з цим Департаментом охорони культурної спадщини КМДА надано припис щодо порушення вимог пам'яткоохоронного законодавства. А Департаментом територіального контролю міста Києва - припис на демонтаж незаконних конструкцій", - каже Перов.

Поки роботи вдалося призупинити. Активісти вже підготували звернення до Національної поліції України.

Будинок є памʼяткою архітектури та містобудування ХІХ століття (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Це не єдина незаконна надбудова на історичній пам'ятці столиці

У червці цього року у центрі Києва на історичній будівлі, що на вул. Володимирській, 4, почали незаконно зводити мансарду. Будинок має статус пам‘ятки архітектури і містобудування, тому для проведення будь-яких будівельних робіт потрібно отримати дозвіл.

Після розголосу у пресі та протестів активістів надбудову зобов'язали демонтувати. Втім поки невідомо, чи власник не подав оскарження до суду. Оскільки попередні приписи вже оскаржувалися.