Як вибрати паску в магазині, щоб не отруїтися: ці 6 ознак повинні насторожити

Маркування

Перше, на що слід звернути увагу при виборі паски, – це маркування. На етикетці має бути чітко вказана вся необхідна інформація про виробника, склад, дату виготовлення та термін придатності. Якщо паска продається без етикетки, краще відмовитися від її покупки. Відсутність маркування свідчить про невідоме походження продукту та відсутність контролю за його якістю.

Склад - запорука якості та безпеки

Уважно читайте склад паски. Якісний продукт має містити натуральні інгредієнти: борошно, яйця, молоко, цукор, масло, дріжджі, а також сухофрукти та горіхи. Наявність у складі будь-яких "Е-шок" (харчових добавок), особливо на початку списку інгредієнтів, має вас насторожити. Замість вершкового масла недобросовісні виробники часто використовують дешевший та менш корисний маргарин. Обирайте паски, у складі яких чітко вказано "масло".

Кольорова посипка – прихована загроза

Експерти категорично не рекомендують купувати паски, щедро прикрашені яскравою, штучною посипкою неприродних кольорів. Саме в цьому елементі декору найчастіше міститься найбільша кількість шкідливих синтетичних барвників, таких як Е110 (жовтий "сонячний захід" FCF), Е124 (понсо 4R), Е133 (синій блискучий FCF). Ці добавки можуть становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо для дітей.

Е110 може призводити до втрати концентрації уваги у дітей.

може призводити до у дітей. Е124 , навпаки, провокує гіперактивність у дитячому віці.

, навпаки, провокує у дитячому віці. Е133 може викликати напади задухи у людей з підвищеною чутливістю.

Для дітей ці синтетичні барвники є особливо шкідливими та можуть мати довгострокові негативні наслідки для їхнього розвитку. Краще обирати паски без посипки або з натуральними прикрасами, такими як горіхи, сухофрукти або цукрова пудра.

Перевірте вагу

Часто трапляються випадки, коли паски різної ваги продаються за однаковою ціною. Реальна вага паски іноді може відрізнятися від заявленої на упаковці на 25%. Не соромтеся скористатися контрольними вагами, які зазвичай є в кожному супермаркеті, щоб перевірити фактичну вагу виробу та не переплачувати за повітря.

Упаковка

Купуйте паски лише в індивідуальній упаковці. Відкрита випічка, що лежить на прилавках без захисту, стає легкою мішенню для пилу, бруду, мікробів від нездорових людей та інших забруднюючих речовин. Особливо небезпечно купувати паски, що продаються на вулиці, поряд з автомобільними трасами. Про якість та безпечність таких виробів не може бути й мови.

Зверніть увагу на дату виробництва та зовнішній вигляд

Обов'язково перевірте дату виробництва паски. Не купуйте вироби, термін придатності яких закінчується або вже минув. Зверніть увагу на стан кольорової посипки (якщо вона є). Якщо посипка почала танути, це може свідчити про порушення умов зберігання, що також може вплинути на якість та безпечність паски. Ймовірно, випічку зберігали у непристосованому, занадто теплому місці.