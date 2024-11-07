Зробіть це з макаронами і вони ніколи не будуть злипатися

Макарони - це один з найпопулярніших продуктів у світі та основа багатьох смачних страв. Проте, часто при приготуванні вони можуть злипатися, що псує зовнішній вигляд, текстуру, а то й страви. На щастя, існують способи уникнути злипання макаронів.

Про те, як готувати макарони, щоб вони не злипалися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому макарони злипаються

Основна причина, чому макарони злипаються - це крохмаль, який може бути в деяких сортах макаронів. Під час відварювання він змішується з водою і може утворювати клейку речовину.

Особливо часто це трапляється, якщо макаронних виробів багато, а води - замало. Тоді замість естетичної та смачної пасти в результаті приготування утворюється суцільна липка маса.

Як уникнути злипання макаронів

Використовувати достатньо води

Чим більше води, тим менше крохмалю буде вбирати кожна макаронина. Як зазначають, на кожні 100 г макаронів необхідно використовувати не менше 1 л води. Тобто, на одну порцію макаронів потрібно близько 4-5 літрів води.

Використовувати велику каструлю

Щоб макарони могли вільно плавати і не злиплися між собою, слід вибирати посуд потрібного розміру. Наприклад, для однієї порції цілком достатньо каструлі на 2-3 л, а от для вечері для декількох людей знадобиться більший посуд.

Солити воду

Додавання солі у воду - це не тільки спосіб покращити смак, але й спосіб запобігти злипанню макаронів. Сіль допомагає макаронам зберегти свою форму і не розваритися.

Не переварювати макарони

Переварені макарони стають м’якими, втрачають свою форму та структуру і можуть почати злипатися. Залишайте макарони трохи недовареними - тобто, щоб вони були не занадто м'якими.

Не накривати кришкою

Накриваючи каструлю кришкою, ви створюєте замкнене середовище, в якому вода швидше почне кипіти. Висока температура води пришвидшує розварювання макаронних виробів, що призводить до швидкого злипання.

Перемішувати макарони

Регулярно помішуйте макарони під час варіння, щоб вони не прилипали до дна каструлі і не злипалися між собою.

Промити макарони холодною водою

Після приготування рекомендують промити макарони холодною водою. Це допоможе зупинити процес варіння і видалити зайвий крохмаль.

Додати олію

Додавання невеликої кількості олії або масла після варіння допоможе макаронам не злипатися. Це утворює захисну плівку, яка допомагає макаронам не злипатися один з одним.

Втім, цього краще не робити при використанні соусів - через плівку масла спеції гірше проникають в тісто.