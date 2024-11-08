Секреты приготовления идеального риса: помните об этих советах

Вареный рис с овощами или без них является популярным легким гарниром среди многих украинцев. Но часто зерна риса развариваются и превращаются в клейкую массу. Впрочем, есть некоторые секреты приготовления вкусного и рассыпчатого риса.

РБК-Украина (проект Styler) собрала советы о том, как сделать рис вкусным и рассыпчатым.

Правильно выбирать рис

Первый шаг к приготовлению идеального риса - это выбор правильного вида. Существуют разные типы риса, и каждый из них подходит для определенных блюд. Ведь каждый сорт риса имеет определенное количество крахмала, который, вывариваясь, делает рис рассыпчатым или, напротив, липким.

Например, длиннозернистый рис подходит для гарниров - после приготовления он остается отдельными зернышками. Жасминовый рис и басмати также не будут слипаться, как и коричневый рис.

А вот короткозернистый рис содержит такое количество крахмала, которое приводит к слипанию зернышек. Этот сорт риса идеален для суши или десертов.

Всегда промывать рис до варки

Промывка риса - это важный этап, который не стоит игнорировать. Вода помогает избавиться от лишнего крахмала, способствующего слипанию риса во время варки.

Можно промывать рис в миске, заменяя воду или поставив посуду под струю холодной воды из крана. Промывать рис следует до тех пор, пока вода не станет чистой.

Обжарить рис

Хотя этот этап приготовления редко сохраняется при домашнем приготовлении риса, некоторые повара рекомендуют сначала слегка обжарить зернышки в растительном масле, а затем залить рис водой и варить до готовности. Как отмечают, этот шаг позволяет получить более насыщенный вкус гарнира.

Соблюдать пропорции

Классическое соотношение риса и воды - 1:2 (одна часть риса на две части воды). Однако для разных сортов риса пропорции могут отличаться.

Как сварить рассыпчатый рис (иллюстративное фото: Freepik)

Обычно рекомендации указаны на упаковке, что значительно облегчает приготовление. Кроме этого, не следует доливать воду во время приготовления, даже если это кажется необходимым - вместо риса образуется рисовая каша.

Варить на среднем огне

Сильный огонь приводит к быстрому испарению воды, из-за чего рис не успевает приготовиться. Поэтому лучше готовить гарнир на среднем огне, а после закипания убавить огонь до минимального.

Накрыть кастрюлю крышкой

Чтобы сохранить влагу и сделать рис мягким, но рассыпчатым, готовить гарнир следует, накрыв крышкой кастрюлю. Это рекомендуют сделать после того, как вода закипит.

Добавить соль или специи

Хотя рис нравится многим благодаря нежному вкусу, щепотка соли или специй могут помочь сделать гарнир ароматным. К примеру, можно добавить лавровый лист, чеснок, черный перец или кардамон.

Не перемешивать рис

Одной из главных ошибок является постоянное перемешивание риса при варке. Это может нарушить структуру зерен и вызвать высвобождение крахмала, что делает рис липким. Лучше оставить гарнир вариться без вмешательства.

Дать рису отдохнуть

После основного процесса варки рис еще продолжает готовиться благодаря теплу. Поэтому, чтобы сделать текстуру риса идеальной, важно оставить гарнир под крышкой на 5-10 минут после отваривания. Затем гарнир можно слегка разрыхлить вилкой.