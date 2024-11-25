Секрети поліглотів. 9 кращих додатків для вивчення мов на iPhone і Android

Duolingo

Duolingo допомагає вам вивчати більше 40 мов у захоплюючій та веселій манері. Додаток автоматично підлаштовується під ваш стиль навчання та персоналізує ваш досвід навчання на основі ваших сильних та слабких сторін.

У ньому присутні різні вправи та миттєвий зворотний зв'язок під час практики. Головною родзинкою застосунку є його функція гейміфікації, яка робить вивчення нової мови цікавим.

Duolingo - безкоштовний. Також доступна платна версія "Super Duolingo", що пропонує додаткові функції, такі як уроки без реклами та офлайн.

Duolingo (фото: Technology Personalized)

Babbel

Babbel пропонує структуровані заняття, подібні до традиційних мовних курсів. Ви отримуєте спеціально підібрані уроки для вивчення іспанської, французької, італійської, німецької, португальської та більше 9 інших мов.

Ви можете вибрати мову, яку ви знаєте та хочете вивчити. Додаток пропонує тести на закриття, питання типу "правда/брехня", словесні головоломки та інші захоплюючі методи, які допоможуть вам вивчити нову мову.

Додаток безкоштовний, але більшість уроків та контенту приховано за платним доступом. Ви можете придбати преміум-оновлення, щоб розблокувати їх і отримати доступ до ігор, відео, подкастів та багато іншого.

Babbel (фото: Technology Personalized)

Falou

Навчання на основі практичного досвіду - найкращий спосіб освоїти будь-яку нову мову. Falou пропонує можливість вивчати мови за допомогою практичних, реальних розмов.

Додаток пропонує уроки розмови та листи в режимі реального часу, щоб ви могли швидко вивчити та говорити мовою, яку хочете вивчити. Він підтримує понад 20 мов, включаючи іспанську, французьку, німецьку, корейську, китайську, англійську та інші.

Додаток також дає вам зворотний зв'язок у режимі реального часу, аналізуючи ваш голос та записуючи розмову, щоб побачити, як ви швидко вимовляєте слова.

Ви можете брати участь у різних розмовах в реальному часі, наприклад, при замовленні їжі, реєстрації в аеропорту, покупок і т.д.

Falou (фото: Technology Personalized)

Drops: Language Learning Games

Drop - це гра для вивчення мови і, можливо, найкращий варіант для вас, якщо ви хочете вивчити нову мову весело та легко. Додаток пропонує уроки різними мовами, включаючи іспанську, японську, французьку, корейську, китайську, німецьку, англійську та багато інших.

У процесі навчання Drop пропонує вам заповнювати пропуски, вводити слова, зіставляти картинки зі словами та багато іншого, щоб допомогти вам вивчати мову більш захоплюючим та цікавим способом.

Drop безкоштовний, але поставляється з преміум-підпискою, яка відкриває додаткові переваги.

Drops: Language Learning Games (фото: Technology Personalized)

Read along by Google

Read Along від Google створений для дітей, щоб покращити їх навички читання. Додаток використовує технологію розпізнавання мови та перетворення тексту на мову від Google, щоб допомогти дітям читати та навчатися. Він підтримує понад 10 мов, включаючи англійську, іспанську, португальську, хінді, бангла, урду, телугу, маратхи та тамільську.

З метою конфіденційності голосові дані додатка аналізуються на пристрої та не надсилаються на сервери Google.

Застосунок можна використовувати в автономному режимі, але для завантаження нових історій потрібне підключення до Інтернету. Крім того, додаток не потребує реєстрації, і в ньому немає реклами або покупок. Readalsong від Google доступний тільки для Android і є безкоштовним.

Read along by Google (фото: Technology Personalized)

Busuu: Language Learning

Busuu - найкращий варіант для тих, хто хоче вчитися систематично. Додаток пропонує курси англійською, французькою, іспанською, італійською, німецькою, китайською та іншими мовами. Він пропонує організоване навчання з уроками, розділеними глави.

Ви можете завершити кожен урок, щоб розблокувати наступний розділ та продовжити навчання. Також є функція спільноти, де ви можете спілкуватися з іншими людьми, які вивчають ту саму мову, та спеціальна сфера практики.

Кожен урок складається з різних питань, які допоможуть вам вивчити мову. Вони включають зіставлення слів, заповнення блоків, правильно чи неправильно та багато іншого. Ви можете вибрати різні рівні. Деякі функції, такі як урок вправ, доступні лише преміум-користувачів.

Busuu: Language Learning (фото: Technology Personalized)

Language Transfer

Language Transfer - простий додаток для новачків, які хочуть навчатися за допомогою аудіоуроків. Він пропонує курси іспанською, грецькою, суахілі, німецькою, арабською, турецькою, італійською, французькою та англійською мовами для вивчення нової мови. Для кожного курсу є підрозділи аудіоуроків, до яких ви можете приєднатися та прослухати.

Додаток дозволяє завантажувати треки заздалегідь і використовувати їх офлайн. Він автоматично зберігає ваш прогрес і дозволяє вам продовжити з місця, де ви зупинилися. Language Transfer також не містить реклами та не вимагає реєстрації для використання застосунка.

Language Transfer (фото: Technology Personalized)

Memrise

Memrise пропонує як відео, так і аудіо інтерактивні уроки вивчення мови. У додатку є уроки кількома мовами, включаючи англійську, французьку, іспанську, італійську, німецьку, китайську, корейську, японську, португальську, польську, арабську, голландську, турецьку та інші.

Ви можете відстежувати свій прогрес у навчанні. Ще одна функція дозволяє вам спілкуватися з ботом, покращувати свої мовні навички та виконувати місії.

Memrise доступний безкоштовно з опціональною преміум-версією.

Memrise (фото: Technology Personalized)

Cake: English and Korean Learning App

Cake спочатку був запущений як браузер, але перетворився на додаток для вивчення мови. Ви можете вивчати та вдосконалювати свою англійську за допомогою невеликих відеокліпів.

У додатку є живі уроки з носіями англійської та корейської мов. Ви можете брати участь у живих сесіях та взаємодіяти з носіями.

Cake: English та Korean Learning App (фото: Technology Personalized)