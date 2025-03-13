Секреты полиглота. 5 лучших альтернатив Duolingo, которые помогут заговорить на иностранном языке

Duolingo - одно из самых популярных приложений для изучения языков, но далеко не единственное. Если вам хочется больше разговорной практики, живого общения с носителями или глубокого понимания грамматики, есть альтернативы, которые могут подойти лучше.

О пяти лучших приложениях, которые помогут вам заговорить на иностранном языке быстрее и увереннее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police .

Pimsleur

В отличие от других приложений в этом списке, Pimsleur фокусируется на устных разговорах и аудиововлечении, а не на игровых упражнениях.

Вместо того чтобы сопоставлять слова с картинками или заполнять пропуски, Pimsleur использует научно обоснованный аудиометод, который имитирует естественный процесс овладения языком: через прослушивание, повторение и постепенное построение предложений.

Это делает приложение отличным выбором для учащихся, которые хотят развить сильные разговорные навыки и аудиовосприятия, а не фокусироваться на чтении и письме.

Особенностью Pimsleur являются его интерактивные аудиоуроки, которые разработаны так, чтобы их можно было слушать без использования рук. Они идеально подходят для обучения во время вождения, занятий спортом или выполнения повседневных дел.

Каждый урок вводит новый словарь и грамматику в реальных разговорных контекстах, усиливая усвоение материала с помощью методов интервального повторения и запоминания.

Pimsleur предлагает курсы на 51 языке, что больше, чем у других приложений для изучения языков. Платформа предоставляет бесплатный пробный период, а подписка стоит 20 долларов в месяц для одного языка или 21 доллар в месяц для всех языков.

Если ваш приоритет - разговорная беглость и восприятие на слух, то аудиофокусированный и разговорный подход Pimsleur является уникальной и эффективной альтернативой Duolingo.

Pimsleur (фото: Android Police)

Busuu

Busuu использует целеориентированный подход к изучению языков, предлагая персонализированные планы обучения в зависимости от уровня навыков, целей и доступного времени.

При регистрации приложение оценивает, сколько времени потребуется для достижения беглости и адаптирует свои уроки соответствующим образом.

Одним из преимуществ Busuu является система обратной связи от носителей языка. В отличие от Duolingo, который использует упражнения, генерируемые ИИ, Busuu позволяет учащимся отправлять письменные и устные задания для реальной коррекции от носителей языка.

Эта функция помогает улучшить произношение, грамматику и беглость речи таким образом, как не могут автоматизированные уроки. Busuu также использует интервальное повторение для укрепления знаний, обеспечивая, чтобы пользователи повторяли слабые слова в нужное время.

Приложение поддерживает 14 языков и предлагает бесплатный базовый план. Для полного доступа, включая структурированные уроки и обратную связь от сообщества, подписка Premium стоит 14 долларов в месяц или 83 доллара в год.

Если вы хотите четкую дорожную карту к беглости с интерактивной практикой, основанной на реальном общении, персонализированный подход Busuu делает его сильным претендентом.

Busuu (фото: Google Play)

Mondly

Mondly - еще одно приложение, которое делает акцент на обучении через речь. Оно выделяется своими чат-ботами, работающими на базе ИИ, и интерактивными диалогами. Вместо перевода предложений вы участвуете в реальных разговорах с использованием технологии распознавания речи.

Одна из самых полезных функций Mondly - это инструмент спряжения глаголов. Коснитесь глагола, чтобы увидеть его различные формы. Это делает изучение грамматики более интуитивным, чего часто не хватает в Duolingo.

Что отличает Mondly, так это интеграция дополненной и виртуальной реальности. С Mondly VR для Meta Quest и других шлемов виртуальной реальности вы можете погрузиться в смоделированные разговоры в реальном мире, улучшая восприятие и уверенность.

Mondly предлагает бесплатную версию и Premium-уровень, который открывает весь контент за 12 долларов в месяц или 90 долларов за пожизненный доступ. Если вы ищете передовой опыт общения с использованием ИИ, AR и VR инструментов, Mondly - это привлекательная альтернатива Duolingo.

Mondly (фото: Android Police)

Babbel

Как и Memrise, Babbel предназначено для практического использования языка, но подходит к этому более структурированно. В то время как Duolingo активно использует геймификацию, Babbel включает объяснения грамматики, культурные инсайты и реальные диалоги для укрепления знаний.

Каждый урок длится около 15 минут, что позволяет легко вписать его в плотный график. Однако Babbel акцентирует внимание на активной речи и восприятии на слух, используя технологию распознавания речи для улучшения произношения. Приложение также содержит диалоги, имитирующие реальные разговоры.

Одной из ярких особенностей Babbel является наличие специализированных курсов для путешествий, бизнеса и культуры, которые соответствуют различным целям обучения. Приложение поддерживает 14 языков, и первый урок доступен бесплатно. После этого подписка стоит 18 долларов в месяц, с возможностью скидок при долгосрочных планах. Также доступна премиум-версия Babbel Live, которая предлагает виртуальные занятия с преподавателями.

Если вы предпочитаете структурированные уроки, акцентирующие внимание на разговорной речи и восприятии на слух, Babbel предлагает более глубокий и насыщенный опыт, чем Duolingo.

Babbel (фото: Android Police)

Memrise

Memrise отличается от Duolingo тем, что делает акцент на обучении через видео с участием носителей языка. В отличие от Duolingo, которое использует генерируемые ИИ предложения и игровые упражнения, Memrise помогает учащимся осваивать новый язык через реальную речь и контекстуальную практику.

Ключевая особенность Memrise - это короткие видеоклипы с носителями языка, которые используют фразы в повседневных ситуациях. Этот подход помогает учащимся более эффективно усваивать произношение, интонацию и естественные речевые паттерны по сравнению с традиционными текстовыми упражнениями.

В то время как Duolingo следует жесткой игровой прогрессии, Memrise более гибкое, позволяя сосредоточиться на фразах, которые наиболее актуальны для ваших нужд. Если ваша цель - освоить разговорные навыки для предстоящего отпуска, Memrise может подойти лучше, чем более обобщенный подход Duolingo.

Memrise (фото: Android Police)

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