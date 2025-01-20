Секрети походження прізвищ. Як зрозуміти, з якої частини України ваші предки

Українські прізвища несуть у собі багато цікавого про походження їхніх носіїв. Суфікси, які формувалися століттями, не лише вказують на регіональну приналежність, але й розповідають про родинні зв’язки чи особливості професії.

Наприклад, суфікси "ів", "ин" та "ишин" притаманні прізвищам, які походять із Галичини. Вони відображають присвійність дітей до батьків: "ти мій". Тобто Іванів - це син Івана, а Дмитришин - син Дмитра.

На Гуцульщині та на Закарпатті поширені суфікси "ук", "юк", "ак", "ич". Вони теж мають присвійний характер і часто вказують на імена чи прізвиська предків, наприклад, Артемчук - онук Артема, Грицак - син Гриця, а Гуменюк - онук Гуменного.

На Волині про походження свідчить суфікс "чук", а от у центральній Україні знаковим є суфікс "енко".

"Оскільки молоді хлопці, ще тоді не козаки, не мали своїх прізвиськ, їх вносили до реєстру за допомогою суфікса "енко" від професії або імені їхніх батьків. Тож син Петра ставав Петренком, нащадок Коваля - Коваленком, а Мірошника - відповідно, Мірошниченком", - пояснила Аліна Островська.