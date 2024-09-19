2 лайфхаки, які зроблять пошук у Google більш точним та швидким

Чому Google показує неточні результати пошуку

Широкі чи неконкретні запити

Якщо запит містить загальні терміни, Google намагається показати широкий спектр інформації, що може спричинити нерелевантні результати. Точніші ключові слова або використання операторів пошуку можуть покращити результати.

Алгоритмічні обмеження

Google використовує складні алгоритми ранжирування, які враховують безліч факторів, таких як розташування, історія пошуку, популярність сайтів та поведінка користувачів. Це може іноді призводити до того, що показуються результати, які ідеально не відповідають запиту.

Сеансова персоналізація

Google аналізує поведінку користувача, включаючи попередні пошукові запити та відвідувані сайти, щоб пропонувати персоналізовані результати. Це може спричинити ситуацію, коли користувач бачить результати, що ґрунтуються на його попередніх інтересах, а не на поточному запиті.

Оптимізація SEO

Деякі сайти спеціально оптимізують свої сторінки під пошукові алгоритми (SEO), що може підвищувати їхній рейтинг у результатах пошуку, навіть якщо їх контент не зовсім релевантний.

Як змусити Google шукати потрібне вам слово, а не синоніми

Google намагається бути корисним, знаходячи слова, які схожі на ті, які ви шукаєте (і більш цинічно, вони можуть намагатися бути корисними для рекламодавців, спрямовуючи ваші інтереси на те, що рекламодавці хочуть вам продати).

Часто це корисно; наприклад, пошук у множині "куртки" також знайде сторінки, які називають "куртки" в однині.

Останнім часом ці коригування, схоже, стали набагато ширшими, даючи нам нецільові пошуки. Раніше існувало просте рішення: ви укладали своє слово у лапки. Це стало менш надійним останнім часом (хоча іноді здається, що це все ще працює).

Введіть варіант дослівного перекладу. Це не новина, але останнім часом вона стала ще важливішою, враховуючи коригування, що постійно розширюються, які Google вносить у наші пошукові запити.

Як змусити Google шукати потрібне вам слово, а не синоніми (фото: Lifehacker)

Як увімкнути дослівний переклад у пошуку Google

На сторінці результатів пошуку знайдіть меню з написом "Інструменти". Воно може знаходитись у правій частині екрана.

На комп'ютері подивіться праву частину сторінки, праворуч від кнопок, що пропонують схожі пошукові запити або різні категорії пошуку (зображення, покупки тощо).

На мобільному пристрої під рядком пошуку ви побачите категорії "зображення, покупки…". Прикладіть палець до цих слів і проведіть пальцем вліво; наприкінці рядка. Праворуч ви побачите інструменти пошуку.

Після натискання на “Інструменти” або “Інструменти пошуку” ви побачите список, що розкривається, з написом “Всі результати”. Натисніть або торкніться його, і ви побачите опцію Точна відповідність.

Функція Verbatim у розділі "Інструменти" - ключ до пошуку слів, які ви насправді ввели. Неможливо передбачити якість сторінок, на які ви потрапите, але принаймні ви отримаєте більш цілеспрямований вибір.

(фото: Lifehacker)