2 лайфхака, которые сделают поиск в Google более точным и быстрым

Почему Google показывает неточные результаты поиска

Широкие или неконкретные запросы

Если запрос содержит общие термины, Google пытается показать широкий спектр информации, что может привести к нерелевантным результатам. Более точные ключевые слова или использование операторов поиска могут улучшить результаты.

Алгоритмические ограничения

Google использует сложные алгоритмы ранжирования, которые учитывают множество факторов, таких как местоположение, история поиска, популярность сайтов и поведение пользователей. Это может иногда приводить к тому, что показываются результаты, которые не идеально соответствуют запросу.

Сеансовая персонализация

Google анализирует поведение пользователя, включая предыдущие поисковые запросы и посещенные сайты, чтобы предлагать персонализированные результаты. Это может вызвать ситуацию, когда пользователь видит результаты, основанные на его предыдущих интересах, а не на текущем запросе.

Оптимизация SEO

Некоторые сайты специально оптимизируют свои страницы под поисковые алгоритмы (SEO), что может повышать их рейтинг в результатах поиска, даже если их контент не совсем релевантен.

Как заставить Google искать нужное вам слово, а не синонимы

Google пытается быть полезным, находя слова, которые похожи на те, которые вы ищете (и, более цинично, они могут пытаться быть полезными для рекламодателей, направляя ваши интересы на то, что рекламодатели хотят вам продать).

Часто это полезно; например, поиск во множественном числе "куртки” также найдет страницы, которые называют "куртки” в единственном числе.

В последнее время эти корректировки, похоже, стали намного шире, давая нам нецелевые поиски. Раньше существовало простое решение: вы заключали свое слово в кавычки. Это стало менее надежным в последнее время (хотя иногда кажется, что это все еще работает).

Введите вариант дословного перевода. Это не новость, но в последнее время она стала еще важнее, учитывая постоянно расширяющиеся корректировки, которые Google вносит в наши поисковые запросы.

Как заставить Google искать нужное вам слово, а не синонимы (фото: Lifehacker)

Как включить режим дословного перевода в поиске Google

На странице результатов поиска найдите меню с надписью “Инструменты”. Оно может находиться в правой части экрана.

На компьютере посмотрите на правую часть страницы, справа от кнопок, предлагающих похожие поисковые запросы или различные категории поиска (изображения, покупки и т. д.).

На мобильном устройстве под строкой поиска вы увидите категории "изображения, покупки…". Приложите палец к этим словам и проведите пальцем влево; в конце строки. Справа вы увидите инструменты поиска.

После нажатия на “Инструменты” или “Инструменты поиска” вы увидите раскрывающийся список с надписью “Все результаты”. Щелкните или коснитесь его, и вы увидите опцию Точное соответствие.

Функция Verbatim в разделе "Инструменты" - ключ к поиску слов, которые вы действительно ввели. Невозможно предугадать относительно качества страниц, на которые вы попадете, но, по крайней мере, вы получите более целенаправленный выбор.

(фото: Lifehacker)