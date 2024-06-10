300 років - норма. Топ-5 морських мешканців, які б'ють рекорди з тривалості життя

Червоні морські їжаки: 200 років

Червоні морські їжаки (Strongylocentrotus franciscanus) - це маленькі круглі безхребетні з шипами, які живуть у прибережних водах Північної Америки, від Каліфорнії до Аляски. Харчуються переважно морськими рослинами.

Раніше вчені думали, що морські їжаки швидко ростуть і живуть близько 10 років. Але нові дослідження показали, що ці істоти зростають дуже повільно та можуть жити набагато довше, навіть століттями, якщо уникнуть хижаків, хвороб і рибалок.

За дослідженням 2003 року, червоні морські їжаки з північно-західного узбережжя США можуть жити понад 100 років, а найстаріші з них, що знайдені в Канаді, навіть досягають віку близько 200 років.

Як виглядає червоний морський їжак (фото: Вікіпедія)

Алеутський морський окунь: більше 200 років

За даними Департаменту риби та дикої природи Вашингтона, алеутський морський окунь (Sebastes aleutianus) є однією з найбільш довгоживучих риб, максимальна тривалість життя якого становить не менше 205 років. Це рожеві або коричневі риби, що мешкають у Тихому океані від Каліфорнії до Японії.

За даними Комітету зі статусу істот, що знаходяться під загрозою зникнення дикої природи в Канаді, вони виростають до 97 сантиметрів у довжину і їдять інших тварин, таких як креветки та дрібна риба.

У дослідженні 2021 року було вивчено та виявлено генетичні маркери довголіття цієї риби, включаючи шляхи відновлення ДНК, які можуть допомогти запобігти раку. Тривале життя дозволяє морському окуню розмножуватися у великій кількості осіб.

Як виглядає алеутський морський окунь (фото: Вікіпедія)

Прісноводна перлина: більше 250 років

Прісноводні перлини (Margaritifera margaritifera) - двостулкові молюски, що фільтрують частинки їжі з води. Вони мешкають в основному в річках і струмках, їх можна зустріти в Європі та Північній Америці.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, найстарішій відомій прісноводній перлині 280 років. Ці безхребетні мають тривалу тривалість життя завдяки низькому метаболізму.

Прісноводні перлини відносяться до виду, що зникає. За даними Міжнародного союзу охорони природи, їх популяція скорочується через безліч антропогенних факторів, включаючи збитки та зміни в річковому середовищі, від якого вони залежать.

Як виглядає прісноводна перлина (фото: Вікіпедія)

Гренландська акула: більше 272 років

Гренландські акули (Somniosus microcephalus) живуть далеко в Північному Льодовитому океані та Північній Атлантиці. За даними Обсерваторії акул в Канаді, вони можуть зростати до 7,3 метрів у довжину та харчуватися безліччю тварин, у тому числі рибами та морськими ссавцями, такими як тюлені.

Дослідження тканин очей гренландської акули, проведене у 2016 році, показало, що максимальна тривалість життя цих акул становить не менше 272 років. Вік найстаршої акули в цьому дослідженні оцінювався приблизно в 392 роки. Дослідники припустили, що акули можуть жити до 512 років.

Оцінка віку була з деяким ступенем невизначеності, але навіть найнижча оцінка в 272 роки робить цих акул найбільш довгоживучими хребетними на Землі, зазначають дослідники з Гренландського інституту природних ресурсів.

Як виглядає гренландська акула (фото: Вікіпедія)

Трубчастий черв'як: більше 300 років

Трубчасті черв'яки (Tubifex tubifex) - це безхребетні, що мешкають на дні океану.

За даними сайту Dive and Discover Океанографічного інституту Вудс-Хоул, бактерії у своїх трубках створюють цукор із хімічних речовин, які вони поглинають у їжу з води, що їх оточує. Деякі трубчасті черв'яки мешкають навколо гідротермальних джерел, а найбільш довгоживучі види поширені в холодних і стабільних середовищах.

Дослідження 2017 року, опубліковане в журналі The Science of Nature, показало, що Escarpia laminata, вид трубчастого хробака, що мешкає в Мексиканській затоці, зазвичай живе до 200 років, а деякі екземпляри виживають понад 300 років.

Трубчасті черв'яки мають повільний метаболізм і мало природних загроз, що допомогло їм розвинути таку тривалу тривалість життя.

Як виглядає трубковий черв'як (фото: Вікіпедія)