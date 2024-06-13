Повертатися - погана прикмета? У які "дорожні" забобони досі всі вірять

Що не можна робити перед виходом

Перед виходом важливо дотримуватися деяких заборон, щоб забезпечити успішну та безпечну подорож. Не рекомендується робити:

не мийте підлогу перед від'їздом, оскільки це може призвести до того, що ви не повернетесь назад

у сучасних повір'ях не рекомендується мити голову або стригти волосся, щоб уникнути недбалості та забутливості

не зашивайте одяг перед виходом, оскільки це може принести невдачу, краще відкладіть ремонт до повернення або надягніть інший одяг

уникайте переступання порогу лівою ногою та надягання першим лівого черевика, оскільки це може привернути негативну енергію

уникайте переступання через предмети, що лежать на перехресті - це може призвести до хвороб та нещастя

Як правильно готуватися до подорожі (фото: freepik)

Повертатися - завжди погана прикмета

Забобони кажуть, що не варто повертатися, якщо щось забули. Але якщо це гроші, документи або інші важливі речі, без яких не обійтися – звичайно, попередження буде неактуальним.

Якщо довелося повернутися з половини шляху, варто задуматися, чи треба вирушати саме зараз. Можливо, краще піти пізніше або на наступний день, щоб уникнути невдач. Позитивний бік цієї прикмети в тому, що повернувшись, ви могли уникнути неприємностей, які б сталися, якби ви продовжили шлях.

Чому повертатися на пів шляху - погана прикмета (фото: freepik)

Причина цієї прикмети в тому, що поріг вважається межею між реальним світом і світом духів. Духи можуть розгніватися на вашу неуважність і сплутати ваші думки.

Перед тим як вирушити в дорогу, мовчки присядьте на кілька хвилин. Це допоможе зробити шлях легшим і згадати, чи нічого ви не забули. Така практика благословляє дорогу, якщо довелося повернутися, прикмета вже не спрацює. Це роблять також перед тим, як йти в гості, щоб їх добре прийняли.

Що потрібно зробити перед дорогою

Перед тим як вирушити в подорож, варто також пам’ятати про дії, які повинні привабити удачу до вашої подорожі:

потримайтеся за кут столу перед виїздом - це давнє повір'я символізує зв'язок з рідною домівкою та швидке повернення додому

бережіться заздрості, використовуйте метафори, наприклад вираз "на кудикіну гору" замість точного місця призначення, щоб уникнути негативного впливу

взявши з собою свіжий або сушений полин, ви захистите себе від зла та втоми, забобони радять носити його у взутті або мішечку-талісмані, щоб залишатися в безпеці

якщо ви погано орієнтуєтеся в незнайомих місцях, одягніть одяг навиворіт - це допоможе вам не збитися з вашого шляху

Що робити, якщо страшно заблукати - порада забобонів (фото: freepik)