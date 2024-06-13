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Повертатися - погана прикмета? У які "дорожні" забобони досі всі вірять

Які існують забобони перед дорогою (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Вирушаючи в дорогу, ми часто намагаємося врахувати всі деталі, щоб подорож була безпечною та вдалою. Дорожні забобони і прикмети, які передаються з покоління в покоління, можуть допомогти уникнути неприємностей і зробити подорож приємною та успішною.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список популярних забобонів щодо подорожей, в які вірять українці.

Що не можна робити перед виходом

Перед виходом важливо дотримуватися деяких заборон, щоб забезпечити успішну та безпечну подорож. Не рекомендується робити:

  • не мийте підлогу перед від'їздом, оскільки це може призвести до того, що ви не повернетесь назад
  • у сучасних повір'ях не рекомендується мити голову або стригти волосся, щоб уникнути недбалості та забутливості
  • не зашивайте одяг перед виходом, оскільки це може принести невдачу, краще відкладіть ремонт до повернення або надягніть інший одяг
  • уникайте переступання порогу лівою ногою та надягання першим лівого черевика, оскільки це може привернути негативну енергію
  • уникайте переступання через предмети, що лежать на перехресті - це може призвести до хвороб та нещастя

Як правильно готуватися до подорожі (фото: freepik)

Повертатися - завжди погана прикмета

Забобони кажуть, що не варто повертатися, якщо щось забули. Але якщо це гроші, документи або інші важливі речі, без яких не обійтися – звичайно, попередження буде неактуальним.

Якщо довелося повернутися з половини шляху, варто задуматися, чи треба вирушати саме зараз. Можливо, краще піти пізніше або на наступний день, щоб уникнути невдач. Позитивний бік цієї прикмети в тому, що повернувшись, ви могли уникнути неприємностей, які б сталися, якби ви продовжили шлях.

Чому повертатися на пів шляху - погана прикмета (фото: freepik)

Причина цієї прикмети в тому, що поріг вважається межею між реальним світом і світом духів. Духи можуть розгніватися на вашу неуважність і сплутати ваші думки.

Перед тим як вирушити в дорогу, мовчки присядьте на кілька хвилин. Це допоможе зробити шлях легшим і згадати, чи нічого ви не забули. Така практика благословляє дорогу, якщо довелося повернутися, прикмета вже не спрацює. Це роблять також перед тим, як йти в гості, щоб їх добре прийняли. 

Що потрібно зробити перед дорогою

Перед тим як вирушити в подорож, варто також пам’ятати про дії, які повинні привабити удачу до вашої подорожі:

  • потримайтеся за кут столу перед виїздом - це давнє повір'я символізує зв'язок з рідною домівкою та швидке повернення додому
  • бережіться заздрості, використовуйте метафори, наприклад вираз "на кудикіну гору" замість точного місця призначення, щоб уникнути негативного впливу
  • взявши з собою свіжий або сушений полин, ви захистите себе від зла та втоми, забобони радять носити його у взутті або мішечку-талісмані, щоб залишатися в безпеці
  • якщо ви погано орієнтуєтеся в незнайомих місцях, одягніть одяг навиворіт - це допоможе вам не збитися з вашого шляху

Що робити, якщо страшно заблукати - порада забобонів (фото: freepik)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли найвідоміші забобони про сіль, в які досі вірять.

Також читайте топ-5 найпоширеніших забобонів, які давно неактуальні.

При написанні матеріалу було використано такі джерела: MapQuest Travel, Your Tango, Вікіпедія.

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