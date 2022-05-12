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Секрет тонких кружевных блинчиков без соды, разрыхлителя и дрожжей: готовьте только так!

Скриншот видео: Секрет тонких кружевных блинчиков
Автор: Светлана Мащенко

Тонкие кружевные блинчики можно легко приготовить без добавления соды, разрыхлителя или дрожжей. Секретом таких блинчиков станет их основной ингредиент - манка.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Манная крупа - 170 г (полный стакан 200 мл)
  • Молоко - 500 мл
  • Мука - 40 г (2 ст.л. с небольшой горкой)
  • Яйца - 3 шт.
  • Соль - 1 щепотка
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сахар - 40 г (по вкусу)
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Сливочное масло - 50 г (для смазывания блинчиков)

Пошаговое приготовление

Яйца смешайте с мукой, щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, 1-2 минуты.

Влейте молоко, добавьте манную крупу и оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы манка набухла. Добавьте растительное масло.

Сковороду хорошо прогрейте, смажьте растительным маслом и вытрите почти насухо бумажным полотенцем. Выпекайте блинчики до румяности.

Готовые блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!

Хитрости для правильных блинчиков:

  • Не добавляйте муку в большое количество жидкости. Лучше смешать с частью будущего теста, а затем влить в основную массу.
  • Сковородка должна быть очень хорошо прогретой, иначе никаких "дырочек" на блине не будет.
  • Тесто нужно перемешивать перед каждым блином, так как манка оседает на дно.

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