Секрет тонких кружевных блинчиков без соды, разрыхлителя и дрожжей: готовьте только так!

Ингредиенты:

Манная крупа - 170 г (полный стакан 200 мл)

Молоко - 500 мл

Мука - 40 г (2 ст.л. с небольшой горкой)

Яйца - 3 шт.

Соль - 1 щепотка

Ванильный сахар - 10 г

Сахар - 40 г (по вкусу)

Растительное масло - 3 ст.л.

Сливочное масло - 50 г (для смазывания блинчиков)

Пошаговое приготовление

Яйца смешайте с мукой, щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, 1-2 минуты.

Влейте молоко, добавьте манную крупу и оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы манка набухла. Добавьте растительное масло.

Сковороду хорошо прогрейте, смажьте растительным маслом и вытрите почти насухо бумажным полотенцем. Выпекайте блинчики до румяности.

Готовые блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!

Хитрости для правильных блинчиков: