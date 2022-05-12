Секрет тонких кружевных блинчиков без соды, разрыхлителя и дрожжей: готовьте только так!

Тонкие кружевные блинчики можно легко приготовить без добавления соды, разрыхлителя или дрожжей. Секретом таких блинчиков станет их основной ингредиент - манка.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Яйца смешайте с мукой, щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков, 1-2 минуты.
Влейте молоко, добавьте манную крупу и оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы манка набухла. Добавьте растительное масло.
Сковороду хорошо прогрейте, смажьте растительным маслом и вытрите почти насухо бумажным полотенцем. Выпекайте блинчики до румяности.
Готовые блинчики смажьте сливочным маслом и подавайте горячими!
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