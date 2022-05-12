Секрет тонких мереживних млинців без соди, розпушувача і дріжджів: готуйте тільки так!

Інгредієнти:

Манна крупа - 170 г (повний стакан 200 мл)

Молоко - 500 мл

Борошно - 40 г (2 ст. л. з невеликою гіркою)

Яйця - 3 шт.

Сіль - 1 щіпка

Ванільний цукор - 10 г

Цукор - 40 г (за смаком)

Рослинна олія - 3 ст. л.

Вершкове масло - 50 г (для змазування млинчиків)

Покрокове приготування

Яйця змішайте з борошном, дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, 1-2 хвилини.

Влийте молоко, додайте манну крупу і залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб манка набухла. Додайте рослинну олію.

Сковороду добре прогрійте, змастіть рослинною олією і витріть майже насухо паперовим рушником. Випікайте млинці до рум'яності.

Готові млинці змастіть вершковим маслом і подавайте гарячими!

Хитрощі для правильних млинчиків: