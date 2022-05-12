Секрет тонких мереживних млинців без соди, розпушувача і дріжджів: готуйте тільки так!

Тонкі мереживні млинці можна легко приготувати без додавання соди, розпушувача або дріжджів. Секретом таких млинчиків стане їх основний інгредієнт - манка.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Яйця змішайте з борошном, дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, 1-2 хвилини.
Влийте молоко, додайте манну крупу і залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб манка набухла. Додайте рослинну олію.
Сковороду добре прогрійте, змастіть рослинною олією і витріть майже насухо паперовим рушником. Випікайте млинці до рум'яності.
Готові млинці змастіть вершковим маслом і подавайте гарячими!
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