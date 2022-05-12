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Секрет тонких мереживних млинців без соди, розпушувача і дріжджів: готуйте тільки так!

Скріншот відео: Секрет тонких мереживних млинчиків
Автор: Світлана Мащенко

Тонкі мереживні млинці можна легко приготувати без додавання соди, розпушувача або дріжджів. Секретом таких млинчиків стане їх основний інгредієнт - манка.

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Манна крупа - 170 г (повний стакан 200 мл)
  • Молоко - 500 мл
  • Борошно - 40 г (2 ст. л. з невеликою гіркою)
  • Яйця - 3 шт.
  • Сіль - 1 щіпка
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукор - 40 г (за смаком)
  • Рослинна олія - 3 ст. л.
  • Вершкове масло - 50 г (для змазування млинчиків)

Покрокове приготування

Яйця змішайте з борошном, дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, 1-2 хвилини.

Влийте молоко, додайте манну крупу і залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб манка набухла. Додайте рослинну олію.

Сковороду добре прогрійте, змастіть рослинною олією і витріть майже насухо паперовим рушником. Випікайте млинці до рум'яності.

Готові млинці змастіть вершковим маслом і подавайте гарячими!

Хитрощі для правильних млинчиків:

  • Не додавайте борошно у велику кількість рідини. Краще змішати з частиною майбутнього тіста, а потім влийте в основну масу.
  • Сковорідка повинна бути дуже добре прогрітою, інакше ніяких "дірочок" на млинці не буде.
  • Тісто потрібно перемішувати перед кожним млинцем, так як манка осідає на дно.

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