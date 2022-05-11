Никакой муки и яиц: секретный ингредиент пышных и нежных сырников
Сырники - блюдо, которое удается не каждому кулинару. Они либо расползаются и прилипают к сковороде, либо получаются грубыми "как подметка". Но есть лайфхак, который позволит приготовить идеальные сырники, не используя при этом ни яйца, ни муку.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Такие сырники не превратятся в бесформенную массу и будут иметь очень нежный вкус. Секретным ингредиентом для наших сырников станет манка.
Ингредиенты:
- 250 г творога (не менее 5 % жирности);
- 20 г соли;
- 20 г сахара;
- 2/3 столовой ложки манки;
- Ванилин.
Пошаговое приготовление
Смешайте по порядку все ингредиенты, чтобы получить однородную массу. Творог можно перетереть через сито.
Последней в тесто всыпьте манку, тщательно перемешайте. Накройте миску пищевой пленкой и уберите массу в холодильник.
В холоде масса должна простоять два часа. Так манка впитает в себя излишки влаги, смесь станет густой и плотной.
Раскатайте тесто в колбаску, порежьте на кружочки и приступайте к термической обработке.
Обжаривать сырники лучше всего на разогретой сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом.
К столу подавайте горячими со сметаной, джемом или ягодами.
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