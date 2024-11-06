Секрет молодості 54-річної Меланії Трамп: що їсть і як тренується перша леді США

Як харчується Меланія Трамп

Їжа

Меланія Трамп дотримується здорового способу життя і вибирає раціональне харчування. Її раціон складається переважно зі свіжих фруктів, овочів і збалансованих страв, багатих на вітаміни та антиоксиданти. Її день часто починається зі смузі або вівсянки для енергії, а для обіду вона обирає легкі салати та білкові продукти, зокрема рибу чи курятину.

Екс-модель зі Словенії також намагається уникати обробленої їжі та цукру, надаючи перевагу натуральним інгредієнтам. При цьому вона іноді дозволяє собі невеликі десерти або улюблені частування, щоб підтримувати баланс.

У її підході до харчування відчувається акцент на свіжих продуктах і поживних речовинах, а не на жорстких обмеженнях чи дієтах.

"У мене немає певних правил та суворих обмежень. Коли я хочу перекусити, то обираю фрукти чи шматочок шоколаду", - зізналася вона.

До речі, вона намагається їсти сім шматочків свіжих фруктів щодня. Кажуть, що її улюбленими є персики та яблука.

Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Тренування

Що стосується здорового способу життя, Меланія також п'є багато води і віддає перевагу фізичним активностям на свіжому повітрі, таким як прогулянки. Такий підхід допомагає їй підтримувати здоров'я та зовнішній вигляд на високому рівні.

Меланія відома своєю відданістю фітнесу, вона тренується з невеликими обтяженнями на ногах.

Припускають, що легкі ваги можуть збільшити витрату калорій на 5-15 %, що може бути одним із секретів стрункої фігури Меланії.

Дружина Дональда Трампа також захоплюється пілатесом і тенісом як засобом для підтримки форми.

Меланія Трамп з чоловіком Дональдом (фото: wikipedia.org)

Догляд за шкірою

Зволоження шкіри було ще однією щоденною звичкою колишньої моделі на той час, і вона, безсумнівно, збереглася до її 50 років.

"Коли я прокидаюся вранці, я люблю освіжитися і нанести тонік з вітаміном С, а потім кисневий крем з вітамінами А, С і E. Для мене це дуже важливо, щоб моя шкіра залишалася зволоженою протягом дня", - розповідала Меланія.

Вона неодноразово підкреслювала важливість свого нічного догляду за обличчям.

"Я ніколи не лягаю спати, перш ніж змити макіяж, і я справді доглядаю за своєю шкірою вночі", - казала вона.

Звички Меланії зародилися ще в молодості. Вона розповідала, що дбала про свою шкіру в підлітковому віці, обмежуючи перебування на сонці та регулярно користуювалась зволожуючим кремом.