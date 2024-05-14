Секрет ідеального омлету: про ці дрібниці часто забувають

З чого роблять омлет

Традиційний омлет - це яйця, трошки молока, сіль та зелень. Однак додавати у цю страву можна ще багато продуктів. Наприклад: куряче м'ясо, овочі, сир, сосиски, цибуля, тунець.

Також можна зробити омлет більш пишним, якщо додати трошки борошна.

Як готувати омлет на сковороді

Яйця та молоко потрібно акуратно змішати вінчиком чи виделкою. Секрет перший - міксер краще не використовувати, щоб страва вийшла більш пишною.

Якщо ви хочете більш щільний омлет, то додайте трохи борошна. Потім додайте сіль та спеції та добре вимішайте.

При додаванні будь-яких інгредієнтів - підготуйте їх завчасно: помийте та наріжте, щоб вони були у вас під рукою.

Готувати слід на добре розігрітій сковороді. Рослинну олію краще замінити на вершкове масло, щоб смаку омлету та аромат були більш насиченими.

Смажити потрібно 2-3 хвилини на сильному вогні, а потім збавити вогонь до мінімуму, а сковороду накрити кришкою. Після цього смажте омлет ще декілька хвилин до повної готовності.

Якщо ви додаєте овочі, то їх потрібно викласти на омлет перед тим, як закрити його кришкою. При додаванні м'яса чи сосисок - спочатку викладаєте на сковорідку їх, смажите 2-3 хвилини, а потім додаєте суміш яйця з молоком.

Як готувати омлет у духовці

У духовці омлет готується трохи довше - до 25 хвилин. Змішайте інгредієнти для страви та розігрійте духовку до 190 градусів.

Візьміть глибоке деко чи сковороду без ручки, змастіть вершковим маслом та перелийте підготовлену суміш. Поставте у духовку на 25 хвилин.