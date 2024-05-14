Секрет идеального омлета: об этих мелочах часто забывают

Из чего делают омлет

Традиционный омлет - это яйца, немного молока, соль и зелень. Однако добавлять в это блюдо можно много продуктов. Например: куриное мясо, овощи, творог, сосиски, лук, тунец.

Также можно сделать омлет более пышным, если добавить немного муки.

Как готовить омлет на сковороде

Яйца и молоко нужно аккуратно смешать венчиком или вилкой. Секрет первый - миксер лучше не использовать, чтобы блюдо получилось более пышным.

Если вы хотите более плотный омлет, то добавьте немного муки. Затем добавьте соль и специи и хорошо перемешайте.

При добавлении любых ингредиентов - подготовьте их заранее: помойте и нашинкуйте, чтобы они были у вас под рукой.

Готовить следует на хорошо разогретой сковороде. Растительное масло лучше заменить на сливочное масло, чтобы вкус омлета и аромат был более насыщенным.

Жарить нужно 2-3 минуты на сильном огне, а затем убавить огонь до минимума, а сковороду накрыть крышкой. После этого жарьте омлет еще несколько минут до полной готовности.

Если вы добавляете овощи, то их нужно выложить на омлет, прежде чем закрыть его крышкой. При добавлении мяса или сосисок сначала выкладываете на сковородку их, жарите 2-3 минуты, а затем добавляете смесь яйца с молоком.

Как готовить омлет в духовке

В духовке омлет готовится немного дольше - до 25 минут. Смешайте ингредиенты и разогрейте духовку до 190 градусов.

Возьмите глубокий противень или сковороду без ручки, смажьте сливочным маслом и перелейте подготовленную смесь. Поставьте в духовой шкаф на 25 минут.