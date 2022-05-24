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Секрет ідеального бісквіта без розпушувача: використовуйте тільки такі інгредієнти

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Вівторок 24 травня 2022 08:00
Секрет ідеального бісквіта без розпушувача: використовуйте тільки такі інгредієнти Скріншот: бісквіт буде ідеальним за цим рецептом
Автор: Світлана Мащенко

"Правильне" бісквітне тісто вимагає певних знань і витримки. При цьому дотримуючись ряду стандартів навіть новачок впорається з випічкою ідеальних коржів.

Секретами бісквіта поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Візьміть чотири інгредієнти (для форми 18-19 см, висотою 7,5 см):

  • Яйце категорії С0 - 5 шт. (вага одного яйця близько 65 г зі шкаралупою)
  • Борошно пшеничне - 150 г
  • Цукор - 150 г
  • Сіль - щіпка

Важливо дотримуватися пропорції: на кожне яйце по 30 грамів цукру і борошна. Тобто, якщо ваша форма більше, візьміть більше яєць, і відповідно - більше борошна і цукру. При цьому розрахунок ведеться виходячи з розміру яйця - знадобиться столове "добірне яйце" - Категорія С0.

Якщо ж яйце менше, то і порцію цукру і борошна потрібно зменшити. Тобто на одне яйце - по 25 грамів.

Таким буде наш бісквіт:

Секрет ідеального бісквіта без розпушувача: використовуйте тільки такі інгредієнти

Покрокове приготування бісквіта

Яйця розділіть на білки і жовтки. До білків додайте дрібку солі і збивайте до появи піни. Ємність і віночки обов'язково повинні бути чистими і знежиреними, а в білки не повинен потрапити жовток, навіть крапелька жовтка або жиру не дасть білкам добре збитися.

Коли з'явилася піна, поступово вводьте весь цукор, постійно збиваючи білки. Збивайте 10-15 хвилин до міцних піків. Білкова маса повинна дуже добре тримати форму - якщо перевернути ємність верх дном, то білки все одно залишаться на своєму місці.

Тепер по одному вводьте жовтки, продовжуючи збивати. Весь процес займе 3-4 хвилини.

В отриману масу просівайте в 3-4 підходи всю муку, акуратно її вмішуючи лопаткою рухами знизу-вгору. Обов'язково перемішуйте лопаткою, так як якщо скористатися міксером на етапі введення борошна, то маса сильно осяде, і бісквіт не буде таким пишним.

Чим менше ми масу мішаємо, тим пишніше буде бісквіт. Саме ці маленькі бульбашки збитих білків і піднімуть в результаті тісто. Перемішуйте до того моменту, коли вже вся мука увійде в тісто.

Форму для випікання підготуйте заздалегідь, дно можна застелити пергаментом, стінки не потрібно нічим змащувати і вистилати. Вважається, що бісквіт при випічці "хапається" за стінки форми і таким чином піднімається краще, а якщо їх змастити або вистелити пергаментом, то тісто буде з них просто зісковзувати.

Тісто перекладіть у форму, 3 рази стукніть формою об стіл, щоб всередині не було пустот і проверніть її по колу теж 3 рази, таким чином рівень тіста по центру буде трохи нижче, а ближче до стінок - вище. Тому бісквіт буде підніматися більш рівномірно.

Випікайте в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці 40-50 хвилин. Перші 40 хвилин духовку не відкривайте зовсім, інакше бісквіт може впасти. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою або просо натиснути на бісквіт, він повинен злегка пружинити.

Готовому бісквіту дайте хвилин 5 охолонути в формі, потім дістаньте його з форми і остудіть на решітці.

Коли бісквіт повністю охолоне, його потрібно загорнути в харчову плівку і залишити на 8-10 годин, щоб бісквіт повністю дозрів і не кришився при нарізуванні на коржі.

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