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Секрет довголіття жителів Коста-Ріки: як вони живуть до 100 років

П'ятниця 28 березня 2025 15:50
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Секрет довголіття жителів Коста-Ріки: як вони живуть до 100 років Фото: Чому жителі Коста-Ріки живуть так довго (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Коста-Ріка входить до списку так званих "блакитних зон" - регіонів, де люди живуть значно довше за середньостатистичний вік. Окремо вирізняється півострів Нікоя, де високий відсоток населення доживає до 90-100 років і зберігає активність навіть у похилому віці.

У чому ж секрет їхнього довголіття - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Збалансоване харчування

Раціон костариканців складається з натуральних продуктів, багатих на корисні речовини. Основу їхнього харчування становлять:

  • Квасоля та кукурудза - основні джерела білка і складних вуглеводів;

  • Фрукти та овочі - манго, папая, авокадо, батат, які містять вітаміни та антиоксиданти;

  • Риба та нежирне м’ясо - головні джерела омега-3 і білка;

  • Молочні продукти - збагачують організм кальцієм і підтримують міцність кісток.

Завдяки цьому жителі Нікої споживають мінімум оброблених продуктів і шкідливих жирів, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Фізична активність

Костариканці не витрачають години у тренажерних залах, але залишаються активними протягом дня. Вони займаються сільським господарством, багато ходять пішки, ведуть активний спосіб життя навіть у старшому віці. Щоденний природний рух сприяє підтримці здоров’я суглобів, м’язів і серця.

Мінімальний рівень стресу

Жителі Коста-Ріки славляться своєю філософією Pura Vida (у перекладі – "чисте життя"). Вони менше хвилюються про матеріальні блага, не поспішають і вміють насолоджуватися життям. Регулярний відпочинок, природа та відсутність перевантаження інформацією позитивно впливають на психічне та фізичне здоров’я.

Доступ до чистої води та екологія

У регіоні Нікоя джерела води насичені кальцієм та магнієм, що сприяє здоров’ю кісток і довголіттю. Чиста екологія, низький рівень забруднення повітря та велика кількість зелених зон також відіграють ключову роль у здоров’ї місцевих жителів.

Сенс життя та духовні практики

Багато довгожителів Коста-Ріки мають чіткі життєві цілі, працюють навіть у старшому віці та беруть активну участь у житті громади. Віра, медитація та духовні практики допомагають їм зберігати душевну рівновагу та уникати депресій.

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В матеріалі використані джерела - Daily Express, Mirror, Daily Mail.

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