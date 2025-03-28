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Секрет долголетия жителей Коста-Рики: как они живут до 100 лет

Пятница 28 марта 2025 15:50
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Секрет долголетия жителей Коста-Рики: как они живут до 100 лет Фото: Почему жители Коста-Рики живут так долго (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Коста-Рика входит в список так называемых "голубых зон" - регионов, где люди живут значительно дольше среднестатистического возраста. Отдельно выделяется полуостров Никоя, где высокий процент населения доживает до 90-100 лет и сохраняет активность даже в преклонном возрасте.

В чем же секрет их долголетия - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сбалансированное питание

Рацион костариканцев состоит из натуральных продуктов, богатых полезными веществами. Основу их питания составляют:

  • Фасоль и кукуруза - основные источники белка и сложных углеводов;

  • Фрукты и овощи - манго, папайя, авокадо, батат, которые содержат витамины и антиоксиданты;

  • Рыба и нежирное мясо - главные источники омега-3 и белка;

  • Молочные продукты - обогащают организм кальцием и поддерживают прочность костей.

Благодаря этому жители Никои потребляют минимум обработанных продуктов и вредных жиров, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Физическая активность

Костариканцы не тратят часы в тренажерных залах, но остаются активными в течение дня. Они занимаются сельским хозяйством, много ходят пешком, ведут активный образ жизни даже в старшем возрасте. Ежедневное естественное движение способствует поддержанию здоровья суставов, мышц и сердца.

Минимальный уровень стресса

Жители Коста-Рики славятся своей философией Pura Vida (в переводе - "чистая жизнь"). Они меньше волнуются о материальных благах, не спешат и умеют наслаждаться жизнью. Регулярный отдых, природа и отсутствие перегрузки информацией положительно влияют на психическое и физическое здоровье.

Доступ к чистой воде и экология

В регионе Никоя источники воды насыщены кальцием и магнием, что способствует здоровью костей и долголетию. Чистая экология, низкий уровень загрязнения воздуха и большое количество зеленых зон также играют ключевую роль в здоровье местных жителей.

Смысл жизни и духовные практики

Многие долгожители Коста-Рики имеют четкие жизненные цели, работают даже в старшем возрасте и активно участвуют в жизни общества. Вера, медитация и духовные практики помогают им сохранять душевное равновесие и избегать депрессий.

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В материале использованы источники - Daily Express, Mirror, Daily Mail.

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