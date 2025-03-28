Секрет долголетия жителей Коста-Рики: как они живут до 100 лет
Коста-Рика входит в список так называемых "голубых зон" - регионов, где люди живут значительно дольше среднестатистического возраста. Отдельно выделяется полуостров Никоя, где высокий процент населения доживает до 90-100 лет и сохраняет активность даже в преклонном возрасте.
В чем же секрет их долголетия - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Сбалансированное питание
Рацион костариканцев состоит из натуральных продуктов, богатых полезными веществами. Основу их питания составляют:
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Фасоль и кукуруза - основные источники белка и сложных углеводов;
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Фрукты и овощи - манго, папайя, авокадо, батат, которые содержат витамины и антиоксиданты;
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Рыба и нежирное мясо - главные источники омега-3 и белка;
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Молочные продукты - обогащают организм кальцием и поддерживают прочность костей.
Благодаря этому жители Никои потребляют минимум обработанных продуктов и вредных жиров, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Физическая активность
Костариканцы не тратят часы в тренажерных залах, но остаются активными в течение дня. Они занимаются сельским хозяйством, много ходят пешком, ведут активный образ жизни даже в старшем возрасте. Ежедневное естественное движение способствует поддержанию здоровья суставов, мышц и сердца.
Минимальный уровень стресса
Жители Коста-Рики славятся своей философией Pura Vida (в переводе - "чистая жизнь"). Они меньше волнуются о материальных благах, не спешат и умеют наслаждаться жизнью. Регулярный отдых, природа и отсутствие перегрузки информацией положительно влияют на психическое и физическое здоровье.
Доступ к чистой воде и экология
В регионе Никоя источники воды насыщены кальцием и магнием, что способствует здоровью костей и долголетию. Чистая экология, низкий уровень загрязнения воздуха и большое количество зеленых зон также играют ключевую роль в здоровье местных жителей.
Смысл жизни и духовные практики
Многие долгожители Коста-Рики имеют четкие жизненные цели, работают даже в старшем возрасте и активно участвуют в жизни общества. Вера, медитация и духовные практики помогают им сохранять душевное равновесие и избегать депрессий.
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В материале использованы источники - Daily Express, Mirror, Daily Mail.
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