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5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий улов

Середа 07 серпня 2024 10:55
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5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий улов Найбільш універсальні, ефективні та поширені наживки (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Є багато факторів, що допомагають рибалці повернутися додому з уловом, але наживка - один за найголовніших. Від неї залежить, чи клюне риба на гачок. Які є найбільш універсальні, ефективні та поширені наживки для багатьох видів риби?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал, у якому розповідається, яка риба клює на яку наживку та де взяти ці "делікатеси" на гачок.

Коник

Для якої риби підходить: сом, головень, язь.

Ловіть великих коників на луках літніми вечорами, використовуючи сачок або руки. Коники та сарана є чудовою наживкою для сома та річкових верховодних риб. Щоб швидко знайти коників, підсвічуйте територію ліхтариком у сутінках.

5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий уловКоник - гарна наживка, якщо ви збираєтесь ловити сома (фото: Freepik.com)

Мертва риба

Для якої риби підходить: сом, окунь, щука, судак, головень, язь.

Одним із ефективних способів ловлі хижаків є використання мертвої риби, такої як консервована кілька. Її можна використовувати цілком або нарізати на шматочки, які добре тримаються на гачку.

Опариш

Для якої риби підходить: уклейка, карась, плотва, лин, язь, окунь.

Личинки великої м'ясної мухи, відомі як опариші, можна самостійно розвести влітку і зберігати в холодильнику всю зиму. Залиште на відкритому місці шматок м'яса, і через деякий час мухи відкладуть яйця, з яких з’являться личинки.

Правильне надівання опариша на гачок (проколюючи голівку) важливе для успіху. Для ловлі великої риби використовуйте кілька опаришів одночасно та тонкі дрібні гачки.

5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий уловОпариші є відмінною наживкою для мирної риби та дрібних хижаків (фото: Вікіпедія)

П'явка

Для якої риби підходить: судак, сазан, щука, лящ, великий окунь.

П'явка є чудовою наживкою для великої прісноводної риби, оскільки довго залишається рухливою на гачку, якщо проколювати її поперек, що дає більше свободи руху.

Щоб зловити п'явок, використовуйте шматок сирого м'яса, прив'язаний до мотузки, адже ці істоти реагують на частування і збираються біля нього. Знайти п'явок можна на мулистому дні та в зарослих мілководдях.

Дощовий черв'як

Для якої риби підходить: лящ, сазан, сом.

Зібрати дощових черв'яків (виповзків) можна без особливих зусиль після дощу, коли вони виповзають на поверхню через затоплені нори. Щоб зберегти черв'яків до риболовлі, підготуйте ящик з отворами для вентиляції, насипте в нього землю та покладіть черв'яків, зверху додайте вологу траву і перепріле листя плодових дерев.

Ємність залиште у прохолодному темному місці, періодично перевіряйте стан черв'яків та зволожуйте землю.

5 кращих наживок для різних видів риби, які гарантують багатий уловЧерв'як - це універсальна класика наживок (фото: Freepik.com)

Раніше ми вже писали, як спіймати багато риби влітку та розкривали секрети досвідчених іхтіологів, про які мало хто знає.

Читайте також, яку рибу можна і не можна ловити в Україні у серпні.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Leurre de la pêche, Take Me Fishing, Buffalo Outdoor Center.

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