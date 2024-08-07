5 лучших наживок для разных видов рыбы, которые гарантируют богатый улов

Есть много факторов, помогающих рыбаку вернуться домой с уловом, но наживка - один из самых главных. От нее зависит, клюнет ли рыба на крючок. Какие есть наиболее универсальные, эффективные и распространенные наживки для многих видов рыбы?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал, в котором рассказывается, какая рыба клюет на какую наживку и где взять эти "деликатесы" на крючок.

Кузнечик

Для какой рыбы подходит: сом, голавль, язь.

Ловите больших кузнечиков на лугах летними вечерами, используя сачок или руки. Кузнечики и саранча являются прекрасной наживкой для сома и речных рыб. Чтобы быстро найти кузнечиков, подсвечивайте территорию фонариком в сумерках.

Кузнечик - хорошая наживка, если вы собираетесь ловить сома (фото: Freepik.com)

Мертвая рыба

Для какой рыбы подходит: сом, окунь, щука, судак, голавль, язь.

Одним из эффективных способов ловли хищников является использование мертвой рыбы, такой как кусочки консервов. Ее можно использовать целиком или нарезать на кусочки, хорошо держащиеся на крючке.

Опарыш

Для какой рыбы подходит: уклейка, карась, плотва, линь, язь, окунь.

Личинки крупной мясной мухи, известные как опарыши, можно самостоятельно развести летом и хранить в холодильнике всю зиму. Оставьте на открытом месте кусок мяса и через некоторое время мухи отложат яйца, из которых появятся личинки.

Правильное надевание опарыша на крючок (прокалывая головку) важно для успеха. Для ловли крупной рыбы используйте несколько опарышей одновременно и тонкие мелкие крючки.

Опарыши являются отличной наживкой для мирной рыбы и мелких хищников (фото: Википедия)

Пиявка

Для какой рыбы подходит: судак, сазан, щука, лещ, большой окунь.

Пиявка является великолепной наживкой для крупной пресноводной рыбы, поскольку долго остается подвижной на крючке, если прокалывать ее поясницу, что дает больше свободы движению.

Чтобы поймать пиявок, используйте кусок сырого мяса, привязанный к веревке, ведь эти существа реагируют на угощение и собираются возле него. Найти пиявок можно на илистом дне и в заросших мелководьях.

Дождевой червь

Для какой рыбы подходит: лещ, сазан, сом.

Собрать дождевых червей (выползков) можно без особого труда после дождя, когда они выползают на поверхность через затопленные норы. Чтобы сохранить червей к рыбалке, подготовьте ящик с отверстиями для вентиляции, насыпьте в него землю и положите червей, сверху добавьте влажную траву и перепревшие листья плодовых деревьев.

Емкость оставьте в холодном темном месте, периодически проверяйте состояние червей и увлажняйте землю.

Черви - это универсальная классика наживок (фото: Freepik.com)