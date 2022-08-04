Как сэкономить и сделать дома простой кондиционер: свежесть на 5 часов!

Используя пластиковые бутылки и кубики льда, вы почувствуете облегчение, как никогда раньше, по крайней мере, на несколько часов. Протестируйте этот метод, который изменит вашу повседневную жизнь!

Как охладиться без кондиционера

А вы знаете, что означают аббревиатуры ПЭТ? На самом деле эти буквы обозначают "полиэтилен" и "терефталат", основные компоненты пластиковых бутылок из-под минеральной воды или некоторых напитков.

Таким образом, в сочетании с кубиками льда эта бутылка может творить чудеса дома в жару.

Запаситесь кубиками льда!

Чтобы легко сделать домашний кондиционер, вам нужно много льда. Расставьте по периметру комнаты миски со льдом или пластиковые бутылки с замороженной водой. Вы будете очень удивлены, насколько быстро охладиться комната.

Вентилятор и бутылки

Еще один отличный вариант — соединить кубики льда и поток воздуха. Отрежьте горлышко пластиковой бутылки и наполните ее льдом. Затем поместите его перед вращающимися лопастями вентилятора, которые сразу же распространят холодный воздух по окружающему пространству. Прохлада вам обеспечена.

Как сделать самодельный кондиционер своими руками?



Сначала проделайте два отверстия в крышке коробки на противоположных углах, поместив в одно вентилятор, а в другое пластиковую бутылку. Наполните бутылки водой, дайте им немного замерзнуть, затем положите их в коробку. Закройте крышку и включите вентилятор. Холодный воздух, выходящий из бокса будет рассеиваться по комнате.

Доказано, что такой "домашний кондиционер" может охлаждать комнату до пяти часов.