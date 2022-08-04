Як заощадити і зробити вдома простий кондиціонер: свіжість на 5 годин!

У багатьох регіонах України зараз сильна спека, а кондиціонери є далеко не у всіх. Як освіжитися вдома, не маючи дорогого пристрою?
Цей геніальний метод допоможе вам боротися з пекельною спекою, пише Sante.
Використовуючи пластикові пляшки та кубики льоду, ви відчуєте полегшення, як ніколи раніше, принаймні на кілька годин. Протестуйте цей метод, який змінить ваше повсякденне життя!
А ви знаєте, що означають абревіатури ПЕТ? Насправді ці букви позначають "поліетилен" і "терефталат", основні компоненти пластикових пляшок з-під мінеральної води або деяких напоїв.
Таким чином, в поєднанні з кубиками льоду ця пляшка може творити чудеса вдома в спеку.
Запасіться кубиками льоду!
Щоб легко зробити домашній кондиціонер, вам потрібно багато льоду. Розставте по периметру кімнати миски з льодом або пластикові пляшки із замороженою водою. Ви будете дуже здивовані, наскільки швидко охолодитися кімната.
Вентилятор і пляшки
Ще один відмінний варіант - з'єднати кубики льоду і потік повітря. Відріжте верх пластикової пляшки й наповніть її льодом. Потім помістіть її перед обертовими лопатями вентилятора, які відразу ж поширять холодне повітря по навколишньому простору. Прохолода вам забезпечена.
Як зробити саморобний кондиціонер своїми руками?
Спочатку виконайте два отвори в кришці коробки на протилежних кутах, помістивши в один вентилятор, а в інший пластикову пляшку. Наповніть пляшки водою, дайте їм трохи замерзнути, потім покладіть їх в коробку. Закрийте кришку і включіть вентилятор. Холодне повітря, що виходить з боксу буде розсіюватися по кімнаті.
Доведено, що такий "домашній кондиціонер" може охолоджувати кімнату до п'яти годин.
Раніше ми писали, як правильно налаштувати кондиціонер влітку і не "влетіти" по рахунках за світло.
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