Как сэкономить на электричестве: полезные советы украинцам

Как сэкономить на электроэнергии - вопрос, который волнует всех украинцев, так как тарифы на электричество совсем не демократичные, а сберечь свой кошелек хочется всем. Зимой граждане нашей страны обычно используют в полтора раза больше электричества, чем летом. Поставщик услуги по электричеству Yasno дал украинцам несколько практических советов, как уменьшить сумму за "электрику" в платежных квитанциях.

Советы по экономии света:

Проверьте, чтобы на окнах и дверях не было щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру - это позволит уменьшить теплопотери;

Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков;

Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;

Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо масляных и тепловентиляторов (они тратят больше электричества);

Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;

Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;

Выключайте свет, покидая помещение;

Также стоит отметить, что установка двухзонного счетчика позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00. Не забывайте о смарт-розетках. Они помогут программировать включение/выключение энергоемких приборов.