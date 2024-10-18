"Секонд", бабусин одяг та особлива вишиванка. Популярна співачка розкрила секрети свого гардероба

Популярна співачка ROXOLANA розповіла, з яких речей складається її гардероб. Виявилося, зірка любить секонд-хенди, а також нерідко бере одяг з шафи своєї бабусі.

Про це у коментарі РБК-Україна співачка зізналася в паузі між зйомками ігрового шоу Нового каналу "Хто зверху?".

Що носить Роксолана

За словами артистки, вона любить цікаві речі. І часто такий одяг можна знайти в "секондах", тому вона не бачить у цьому нічого поганого. До того ж ROXOLANA має ще один "магазин" - вона перебирає гардероб бабусі.

"Я дуже люблю секонд-хенди. Мені подобаються стильні та дивні речі, а їх можна легко знайти, вештаючись по секонду. Але три роки тому я відкрила бабусин гардероб... Знайшла там стільки крутих речей!" - розповіла співачка.

"Тренчі, які зараз дуже модні, шкіряне пальто, сорочки. Пам’ятаю, коли вперше почала виходити в люди в одязі бабусі, то всі мене запитували: "Де ти це взяла?". Я відповідала, що там, де взяла, вже немає", - додала вона.

Які речі носить Роксолана (фото: instagram.com/roxolanas)

Окрім тих речей, що Роксолана випадково знайшла в бабусиній шафі, в неї є багато одягу, який подарувала мама. У їхній сім’ї є невеличка традиція: передавати цінні чи улюблені вбрання у спадок. Співачка розповіла, що в неї є дуже особлива вишиванка.

"У мене є вишиванка, в якій мама ходила ще під час навчання в Івано-Франківську, коли їй було лише 18. Тобто цій сорочці вже понад 45 років. Але цього не скажеш, бо вона виглядає приголомшливо! Дуже стильна та мінімалістична. Та і взагалі в моєму гардеробі є багато речей, які перестали носити мама чи бабуся, а я забрала собі. Для мене це радість!" - зізналася Роксолана.

Роксолана у вишитій сорочці (фото: instagram.com/roxolanas)