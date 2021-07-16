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Сегодня заработали новые нормы "языкового закона": весь список

Автор: Людмила Жукова

16 июля в Украине вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.

Об этом сказано на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

С 16 июля в Украине будут действовать такие изменения относительно государственного языка.

Сфера культуры

  • все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке;
  • объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке;
  • все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;
  • языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке.
  • языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный. Иностранным языком может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;
  • языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык;
  • украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий.

Сфера образования

Соответственно с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Отметим, что первые экзамены стартуют уже 19 июля в 9:30.

Как мы писали ранее, в Украине стартовала регистрация на экзамен по украинскому языку для госслужащих.

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