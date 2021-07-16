Сегодня заработали новые нормы "языкового закона": весь список

С 16 июля в Украине будут действовать такие изменения относительно государственного языка.

Сфера культуры

все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке;

объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке;

все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;

языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке.

языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный. Иностранным языком может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;

языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык;

украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий.

Сфера образования

Соответственно с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Отметим, что первые экзамены стартуют уже 19 июля в 9:30.