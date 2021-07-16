Сьогодні запрацювали нові норми "мовного закону": весь список

16 липня в Україні набирають чинності чергові норми закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони стосуються сфери культури і розваг, роботи магазинів і кіновиробництва.
Про це сказано на сайті уповноваженого із захисту державної мови.
З 16 липня в Україні діятимуть такі зміни щодо державної мови.
Сфера культури
всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи повинні проводитися державною мовою;
оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи та вхідні квитки на них повинні виготовлятися державною мовою;
всі вистави іноземною мовою в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом;
мовою музейної справи та художніх виставок є державна мова. Вся інформація, в тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, повинна подаватися українською мовою.
мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна. Іноземною мовою може здійснюватися туристичне або екскурсійне обслуговування тільки іноземців та осіб без громадянства;
мовою розповсюдження та демонстрування фільмів в Україні є державна мова;
українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше 50% всіх виданих протягом року назв книжкових видань.
Сфера освіти
Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" розпочинається реєстрація на іспит на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов'язків та осіб, які мають намір отримати громадянство України.
Зазначимо, що перші іспити стартують вже 19 липня о 9:30.