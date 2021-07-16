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В Украине стартовала регистрация на экзамен по украинскому языку для госслужащих

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Пятница 16 июля 2021 08:59
В Украине стартовала регистрация на экзамен по украинскому языку для госслужащих Фото: в Украине стартовала регистрация на экзамены для госслужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине начинается регистрация на экзамен по владению государственным языком. Его будут сдавать претенденты на должности в госслужбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацкомиссии по стандартам госязыка Арины Демский в интервью "Интерфакс-Украина".

Сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно в будни будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

"Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на разные должности", - пояснила Демская.

Проверять работы для установления уровня владения государственным языком аппарат комиссии и сама комиссия будут в течение 15 календарных дней.

"Это значит, что дольше точно нельзя, но быстрее можно. Поэтому я думаю, что первые сертификаты мы выдадим как можно скорее",- отметила она.

По состоянию на сегодня, испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

"Чтобы не было сбоев, максимальное количество – это 900 человек в день из расчета 300 человек на 1 сессию. Надо понимать, что есть пропускная способность самой системы, есть количество экзаменаторов, которые могут проверить определенное количество работ. Если все это совместить, то оптимальное количество тех, кто в течение дня сдает экзамен, не должно превышать 900 человек", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что 16 июля вступают в силу новые статьи Закона Украины " Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что госслужащих будут проверять на знание государственного языка перед поступлением на госслужбу.

Для этого нужно получить специальный сертификат в результате экзамена. Он будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестов), "Письмо" (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

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