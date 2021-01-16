Сегодня Украина чтит память легендарных "киборгов": история героической обороны ДАП

Сегодня Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта - легендарных "киборгов", которые в течение 242 дней героически обороняли ДАП от российских оккупантов и боевиков "ДНР" на Донбассе.

Всеукраинский день памяти защитников Донецкого аэропорта ежегодно отмечается 16 января и был установлен по инициативе украинских воинов, которые с мая 2014 года по январь 2015-го дня защищали этот стратегический объект, передали в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАП назвали "киборг", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа", - говорится в публикации.

В Генштабе напомнили, что оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Все эти дни украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и российским боевикам-террористам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

"Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда росийськко-кремлевские террористы и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские военные, благодаря скоординированным действиям подразделений Воздушных Сил ВСУ, Командования десантно-штурмовых войск ВСУ, Сухопутных войск ВСУ, Командования Сил специальных операций ВСУ, нанесли удар по позициям российских террористов и установили контроль над Донецким аэродромом", - рассказали в Генштабе.

Видео: Украинские "киборги" защищали Донецкий аэропорт от оккупантов 242 дня

Позже оккупанты предпринимали бесконечные попытки отобрать контроль над аэропортом, но украинские "киборги" не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

Защитники Донецкого аэропорта - "киборги" (фото: Сергей Лойко)

На январь 2015 года пришлись самые кровавые и самые ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных массированных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, изображение которой стало символом обороны аэропорта. Далее бои шли за этажи нового терминала.

18-20 января 2015-го украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались противником. Кремлевские террористы вооруженных сил РФ, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их.

Разрушенный Донецкий аэропорт (фото: facebook.com / Игорь Иванов)

Так, "киборги" выстояли, не устоял бетон.

Видео: История обороны Донецкого аэропорта

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