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Сегодня праздник Ивана Купала: что запрещено делать, главные приметы

Фото: Ивана Купала 2022 (РБК-Украина)
Автор: Styler

7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Это один из главных праздников календаря славянских народов.

Что нельзя делать в эту дату, главные приметы и запреты - читайте в материале Styler.

Ивана Купала – это традиционный старославянский праздник, который прошел сквозь века и очень нравится украинцам.

Считается, что ночь на Ивана Купала обладает волшебными свойствами, в это время нечисть выходит к живым и гуляет между ними. С этим и связана традиция жечь костер как защиту от нечистой силы и символ света, солнца.

Главные приметы на Ивана Купала

  • Если умыться утренней росой 7 июля, можно улучшить свое здоровье и приумножить красоту.
  • Если на Ивана Купала идут дожди, все лето будет жарким и засушливым.
  • В ночь на Ивана Купала звездное небо предсказывает хороший урожай.
  • Много росы утром на Ивана Купала – тоже к хорошему урожаю.
  • Если увидеть змею на Ивана Купала, скоро произойдет беда.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя купаться в водоемах, поскольку нечистая сила может затащить под воду.
  • Нельзя продавать, давать в долг или просто отдавать что-то из семьи, иначе вместе с отданным может уйти счастье и благополучие из дома.
  • Нельзя в этот день поднимать с земли увиденные деньги — по примете, в будущем поднявшего ждет нищета; украшения — предстоит расставание со второй половинкой и кошельки — примета к большим тратам.
  • В праздник Ивана Купалы нельзя сорванный волшебный цветок папоротника, приносящий любовь, счастье и богатство, нести близко к телу, иначе можно столкнуться с охраняющей его нечистью, что чревато серьезными последствиями для жизни.
  • Нельзя в этот день есть обетную кашу – традиционное обрядовое блюдо праздника Ивана Купала, – в одиночестве.

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