Сьогодні свято Івана Купала: що заборонено робити, головні прикмети

7 липня відзначається свято Івана Купала. Це одне з головних свят календаря слов'янських народів.
Що не можна робити в цю дату, головні прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.
Івана Купала - це традиційне старослов'янське свято, яке пройшло крізь століття і дуже подобається українцям.
Вважається, що ніч на Івана Купала володіє чарівними властивостями, в цей час нечисть виходить до живих і гуляє між ними. З цим і пов'язана традиція палити багаття як захист від нечистої сили і символ світла, сонця.
Головні прикмети на Івана Купала
Якщо вмитися ранковою росою 7 липня, можна поліпшити своє здоров'я і примножити красу.
Якщо на Івана Купала йдуть дощі, все літо буде спекотним і посушливим.
У ніч на Івана Купала зоряне небо пророкує хороший урожай.
Багато роси вранці на Івана Купала - теж до хорошого врожаю.
Якщо побачити змію на Івана Купала, скоро станеться біда.
Що не можна робити в цей день
У цей день не можна купатися у водоймах, оскільки нечиста сила може затягнути під воду.
Не можна продавати, давати в борг або просто віддавати щось з сім'ї, інакше разом з відданим може піти щастя і благополуччя з дому.
Не можна в цей день підіймати з землі побачені гроші — за прикметою, в майбутньому підняв чекає злидні; прикраси — належить розставання з другою половинкою і гаманці — прикмета до великих витрат.
У свято Івана Купали не можна зірваний Чарівна квітка папороті, що приносить любов, щастя і багатство, нести близько до тіла, інакше можна зіткнутися з нечистю, що загрожує серйозними наслідками для життя.
Не можна в цей день їсти обітну кашу – традиційне обрядове блюдо свята Івана Купала, – на самоті.