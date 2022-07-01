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В июле украинцев ждут важные церковные праздники: особые даты в православном календаре

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Пятница 01 июля 2022 18:09
В июле украинцев ждут важные церковные праздники: особые даты в православном календаре Фото: молебен на Владимирской горке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В июле православные христиане отметят несколько важных церковных праздников, завершится первый летний пост - Петровка, а в конце месяца будет праздноваться 1034-я годовщина крещения Киевской Руси-Украины.

Какие важные события и даты в июле в церковном календаре - читайте в материале ниже.

Важные православные праздники в июле

7 июля - Рождество честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

На этот же день, как отмечают в Православной Церкви Украины на странице в Facebook, приходится чествование памяти преподобных отцов Иова и Феодосия Манявских.

"По давней благочестивой традиции в Кресто-Воздвиженский Манявский монастырь на Прикарпатье соберутся на общую молитву верующие и паломники из разных уголков Украины", - обратили внимание священнослужители

12 июля - чествование апостолов Петра и Павла, и в эту же дату завершается Петров пост.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12-х апостолов

15 июля - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

23 июля - чествование памяти преподобного Антония Киево-Печерского

24 июля - чествование памяти равноапостольной княгини Ольгу, которая стала первой правительницей Киевской Руси, официально принявшей христианство

26 июля - Собор архангела Гавриила

28 июля - чествование памяти внука княгини Ольги, святого равноапостольного великого князя Владимира, который признал христианство государственной религией.

"В этом году 28 июля мы будем праздновать уже 1034 годовщину крещения княжеского Киевского государства, Руси-Украины. И хотя свет Божьей благодати начал согревать души наших прародителей задолго до крещения Владимира, однако именно благодаря ему Киевское государство стало христианским и таким образом еще в Х веке присоединилось к другим европейским странам!" - отмечают в ПЦУ.

В июле украинцев ждут важные церковные праздники: особые даты в православном календаре

Православные праздники в июле в церковном календаре (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, перед этим мы публиковали церковный календарь на июль 2022, с указанием всех праздничных дат.

А также рассказывали о всех праздниках и выходных в этом месяце, и будут ли даты для дополнительного отдыха.

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