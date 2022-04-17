Как сегодня получить разрешение на оружие, чтобы защитить себя и свою семью
На период действия военного положения в Украине введен сокращенный порядок предоставления разрешения на покупку, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также патронов. Об этом говорится в приказе МВД №170 от 1 марта 2022 года.
Как сейчас получить оружие и защитить себя и семью читайте в материале Styler.
Что нужно для получения оружия
Во-первых, для получения разрешения вам необходимо подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление о выдаче разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия при наличии документа, удостоверяющего личность.
Какие документы вы должны приложить к заявлению
- копию документа, удостоверяющего личность;
- при наличии – копию военного билета, пенсионного удостоверения военной службы или правоохранительного органа, члена общественного формирования или разрешения на оружие, а также иного документа, подтверждающего наличие опыта пользования оружием.
В течении двух дней проверят заявление гражданина - и если все хорошо вы получите разрешение.
Что может стать причиной отказа
- систематическое нарушение общественного порядка и правил разрешительной системы;
- управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств;
- совершение домашнего насилия;
- объявление подозрения в совершении уголовного преступления;
- пребывание лица в государственном розыске;
- судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- наличие решения суда о конфискации или возмездное изъятие оружия.
На какое время выдается оружие
Указанное разрешение выдается на срок действия правового режима военного положения. При этом в случае возникновения одной из упомянутых причин для ограничения документ аннулируется.
Граждане обязаны сдать в правоохранительные органы полученное по этому порядку оружие не позднее 10 дней после завершения действия военного положения в Украине.
Продлить срок действия ранее полученного разрешения на оружие или оформить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия можно, обратившись в Главные управления Нацполиции в регионах.
Как мы ранее писали, правительство нормировало применение огнестрельного оружия гражданскими лицами во время войны.