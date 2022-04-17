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Как сегодня получить разрешение на оружие, чтобы защитить себя и свою семью

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 14:08
Как сегодня получить разрешение на оружие, чтобы защитить себя и свою семью Фото: Как получить разрешение на оружие (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

На период действия военного положения в Украине введен сокращенный порядок предоставления разрешения на покупку, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также патронов. Об этом говорится в приказе МВД №170 от 1 марта 2022 года.

Как сейчас получить оружие и защитить себя и семью читайте в материале Styler.

Что нужно для получения оружия

Во-первых, для получения разрешения вам необходимо подать на имя руководителя органа полиции по месту жительства (нахождения) письменное заявление о выдаче разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия при наличии документа, удостоверяющего личность.

Какие документы вы должны приложить к заявлению

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • при наличии – копию военного билета, пенсионного удостоверения военной службы или правоохранительного органа, члена общественного формирования или разрешения на оружие, а также иного документа, подтверждающего наличие опыта пользования оружием.

В течении двух дней проверят заявление гражданина - и если все хорошо вы получите разрешение.

Что может стать причиной отказа

  • систематическое нарушение общественного порядка и правил разрешительной системы;
  • управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
  • незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств;
  • совершение домашнего насилия;
  • объявление подозрения в совершении уголовного преступления;
  • пребывание лица в государственном розыске;
  • судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • наличие решения суда о конфискации или возмездное изъятие оружия.

На какое время выдается оружие

Указанное разрешение выдается на срок действия правового режима военного положения. При этом в случае возникновения одной из упомянутых причин для ограничения документ аннулируется.

Граждане обязаны сдать в правоохранительные органы полученное по этому порядку оружие не позднее 10 дней после завершения действия военного положения в Украине.

Продлить срок действия ранее полученного разрешения на оружие или оформить разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия можно, обратившись в Главные управления Нацполиции в регионах.

Как мы ранее писали, правительство нормировало применение огнестрельного оружия гражданскими лицами во время войны.

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