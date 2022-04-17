Як сьогодні отримати дозвіл на зброю, щоб захистити себе і свою родину

На період дії воєнного стану в Україні запроваджено скорочений порядок надання дозволу на купівлю, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної та гладкоствольної зброї, а також патронів. Про це йдеться у наказі МВС №170 від 1 березня 2022 року.

Як зараз отримати зброю та захистити себе та родину читайте у матеріалі Styler.

Що потрібно для отримання зброї

По-перше, для отримання дозволу вам необхідно подати на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання (знаходження) письмову заяву про видачу дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї за наявності документа, що посвідчує особу.

Які документи ви маєте додати до заяви

копію документа, що засвідчує особу;

за наявності – копію військового квитка, пенсійного посвідчення військової служби або правоохоронного органу, члена громадського формування або дозволу на зброю, а також іншого документа, що підтверджує наявність досвіду користування зброєю.

На протязі двох днів перевірять заяву громадянина - та якщо все добре ви отримаєте дозвіл.

Що може стати причиною відмови

систематичне порушення громадського порядку та правил дозвільної системи;

управління ТС у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння;

незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів;

вчинення домашнього насильства;

оголошення підозри у скоєнні кримінального правопорушення;

перебування особи у державному розшуку;

судимості за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину;

наявність рішення суду про конфіскацію чи відплатне вилучення зброї.

На який час видається зброя

Зазначений дозвіл видається на строк дії правового режиму воєнного стану. При цьому у разі виникнення однієї зі згаданих причин для обмеження документ анулюється.

Громадяни зобов'язані здати до правоохоронних органів отриману за цим порядком зброю не пізніше 10 днів після завершення дії воєнного стану в Україні.

Продовжити термін дії раніше отриманого дозволу на зброю або оформити дозвіл на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї можна, звернувшись до Головних управлінь Нацполіції у регіонах.